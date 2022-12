5 Larangan di Fan Meeting Ji Chang Wook, Para Penggemar Wajib Tahu!

ERA.id - Aktor asal Korea Selatan, Ji Chang Wook akan menggelar fan meeting bertajuk "2022 JI CHANG WOOK FAN MEETING Reach You IN JAKARTA". Acara jumpa penggemar ini akan dilakukan di The Kasablanka Hall, pada Sabtu (2/12/2022).



Mendekati hari acara, pihak promotor melalui Instagram @mecimapro membeberkan hal yang dilarang dilakukan para penggemar. Salah satu larangannya adalah menggunakan kamera profesional dan perekam suara saat acara berlangsung.



"Pertama, dilarang melakukan perekaman suara, pengambilan gambar dan atau video selama acara dengan menggunakan alat perekam profesional, termasuk kamera profesional, kamera tab, alat perekam suara, alat perekam video, dan alat perekam profesional lainnya," tulis Mecima Pro.



Pihak promotor melarang semua bentuk kamera, salah satunya kamera polaroid. Mereka juga melarang penggemar yang hadir untuk melakukan siaran langsung.



"Dilarang untuk melakukan live streaming," tuturnya.



Lebih lanjut, promotor mengatakan akan memberikan sanksi kepada penggemar yang melanggar peraturan tersebut. Mereka akan dikeluarkan dari lokasi acara, tanpa diberikan pengembalian dana tiket.



"Jika ditemukan melakukan pelanggaran di atas, Anda akan dikawal keluar area acara dan tidak diizinkan untuk masuk kembali. Pengembalian dana tiket tidak akan diberikan. Seluruh gambar dan atau rekaman acara akan disita dan dihapus," pungkas Mecica Pro.



Sementara itu, fan meeting aktor bintang drama Healer ini seharusnya dilakukan pada tahun 2020 lalu di Jakarta. Namun, acara tersebut harus ditunda karena pandemi COVID-19. Ji Chang Wook sendiri sudah tiba di Indonesia, pada Kamis (1/12/2022).