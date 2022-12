Terlibat Kasus DUI, Agensi Pilih Putus Kontrak dengan Kim Sae Ron

ERA.id - Agensi Kim Sae Ron, GOLDMEDALIST, mengumumkan sudah tidak lagi menaungi Kim Sae Ron sebagai salah satu artisnya. Agensi memilih untuk tidak memperbarui kontrak setelah Kim Sae Ron terlibat kasus Dui atau mengemudi dalam keadaan mabuk.



GOLDMEDALIST memilih untuk mengakhiri kontrak dengan Kim Sae Ron setelah tiga tahun bekerja sama. Keputusan ini dipilih setelah Kim Sae Ron terlibat kasus dugaan mengemudi sambil mabuk.



"Kontrak kami dengan Kim Sae Ron telah berakhir dan kami memutuskan untuk tidak memperbaruinya," kata GOLDMEDALIST, dikutip News1, Senin (5/12/2022).



Diketahui Kim Sae Ron telah menjadi bagian GOLDMEDALIST selama tiga tahun terakhir sejak agensi itu didirikan pada Januari 2020.



Kim Sae Ron sendiri memulai debutnya sebagai aktris cilik dan tercatat telah membintangi sejumlah drama populer seperti The Man From Nowhere, The Neighbor, A Girl at My Door, Mirror of the Witch dan masih banyak lagi.



Pada Mei lalu, aktris 22 tahun itu didakwa dengan tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui agensinya dan surat tulisan tangan.



Bukan hanya itu saja, ia juga mengundurkan diri dari drama yang dijadwalkan medatang, Trolley. Sejak kecelakaan itu, Kim Sae Ron telah menangguhkan semua aktivitasnya dan dilaporkan telah mengunjungi bisnis yang terkena dampak untuk memberi kompensasi secara finansial.



Kemudian pada awal November, GOLDMEDALIST mengonfirmasi bahwa aktris tersebut telah menghabiskan beberapa waktu untuk bekerja paruh waktu di sebuah kafe karena mengalami kesulitan keuangan.