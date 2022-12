Kesang Pangarep Gelar Nikahan, Aldi Taher Ngebet Minta Diundang

ERA.id - Kaesang Pangarep akan menggelar pernikahan dengan Erina Sofia Gudono, di Pendopo Royal Ambarrukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (10/12/2022). Aldi Taher yang melihat itu, meminta untuk diundang ke pernikahan juga.

Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tentu menarik mata publik. Belum lagi dikabarkan ada beberapa artis yang juga diundang dalam pernikahan.

Lewat akun Instagram pribadi Aldi Taher, Selasa (6/12/2022), Aldi Taher tampak meminta lewat dm ke Instagram Kaesang, agar dia juga ikut diundang dalam acara pernikahan.

"ASSALAMUALAIKUM Brader kaesang aku doakan INSYA ALLAH lancar nikahannya, Btw undang2 aku dunk brader aku pengen hadir di acara pernikahanmu," tulis Aldi Taher.

Tidak hanya itu, pelantun "Lesti Sayang Billar" juga mendoakan pernikahan Kaesang dengan Erina.

"Brader kaesang i love you so much, brader kaesang selamat menempuh hidup baru," sambungnya.

Rupanya komentar Aldi Taher mendapat banyak dukungan dari netizen.

"Feeling gw sih bakal diundang bang. Semangat," tulis @lutfiagizal.

"Ini mah 100% di undang+dapet kursi vvip..jan lupa nyumbang lagu bang klo di undang," tulis @jula.strid.

"Mau nyumbang lagu apa bang aldi kalo diundang????," tulis @raden_yusuf.