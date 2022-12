Lizzo Ajak 17 Aktivis Naik Panggung Terima Penghargaan People Champion Awards

ERA.id - Penyanyi Lizzo sukses menghebohkan panggung Pepople Choice Awards 2022. Ia membawa serta 17 aktivis ke atas panggung untuk menerima penghargaan People's Champion Award.



Pelantun "Rumors" itu diketahui menerima People's Champion Award atas kontribusinya pada musik dan TV, serta komitmennya untuk memperjuangkan keragaman dan inklusi bagi orang-orang dari semua ras, jenis kelamin, seksualitas, dan ukuran. Ibu Lizzo, Shari Johnson-Jefferson hadir untuk memberinya penghargaan tersebut.



"Saya tahu bahwa Lizzo benar-benar telah menyelamatkan nyawa. Tidak ada yang lebih pantas kehormatan ini. Saya sangat bangga padanya," kata Shari, dikutip People, Rabu (7/12/2022).



Menariknya dari kemenangan Lizzo itu ialah kehadiran 17 aktivis di atas panggung. Mereka adalah Mari Copeny, Shirley Raines, Yasmine Aker, Emiliana Guereca, Esther Lim, Felicia "Fe" Montes, Jayla Sullivan, Kara Roselle Smith, Maggie Mireles, Amelia Bonow, Odilia Romero, Tarlan Rabizadeh, Sahar Pirzada, Chandi Moore, Crystal Echo Hawk, Reshma Saujani dan Tamika Palmer.



Dalam pidatonya, Lizzo menyoroti platform yang dimilikinya untuk menyuarakan banyak hal, terutama ras, kesetaraan gender, dan suara-suara terpinggirkan. Kehadiran para aktivis itu pun disebut Lizzo sebagai salah satu perayaan atas kemenangannya.



"Menjadi ikon adalah apa yang Anda lakukan dengan platform itu. Sejak awal karir saya, saya telah menggunakan platform saya untuk memperkuat suara-suara yang terpinggirkan. Malam ini, saya Saya berbagi kehormatan ini," katanya.



Cassandra Tryon, SVP, Entertainment Live Events, NBCUniversal Television and Streaming mengatakan terpilihnya Lizzo sebagai pemenang Champion Award tak lepas dari komitmennya untuk mendobrak penghalang dan memberdayakan orang lain untuk menggunakan suara mereka sendiri.



Selain itu, kata Tryon, Lizzo juga bukan hanya musisi yang berbakat saja tetapi juga menjadi panutan dan inspirasi bagi penggemarnya di seluruh duni.



"Lizzo bukan hanya pemain yang sangat berbakat dan penghibur yang inovatif, dia juga merupakan panutan dan inspirasi bagi penggemar di seluruh dunia. Dia memimpin dengan kebaikan, mendukung inklusivitas, dan memperjuangkan peningkatan keragaman dan kesetaraan di industri dan seterusnya," kata Cassandra Tryon.



Lizzo merilis album studio terbarunya pada bulan Juli bertajuk Spesial, yang menampilkan lagu hitnya "It's About Damn Time." Bintang pop itu juga masuk ke bisnis TV tahun ini dengan reality show pemenang Emmy-nya, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls di Prime Video.



Baru-baru ini, dia merilis film dokumenter HBO Love, Lizzo, yang memberi jutaan "Lizzbians" pandangan ke dalam tentang hidupnya. Selain itu, Lizzo: Live in Concert akan tayang perdana pada 31 Desember di layanan streaming.



People's Choice Awards 2022 disiarkan langsung di NBC dan E! jam 9 malam waktu setempat dengan pembawa acara Kenan Thompson.