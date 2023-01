Ukir Prestasi Lagi, Agnez Mo Dapat Empat nominasi Sekaligus di Pinnacle Awards

ERA.id - Agnez Mo mendapatkan empat nominasi di acara penghargaan WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards untuk kategori artis solo terbaik (best solo artist), artis R&B terbaik (best R&B artist), lagu R&B terbaik tahun ini (R&B song of the year), dan lagu terbaik tahun ini (song of the year).



Dalam kategori artis solo terbaik, penyanyi berusia 36 tahun itu akan bersaing dengan nama-nama seperti Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber. Agnez Mo juga akan bersaing dengan Beyonce, Chris Brown, Doja Cat, dan Lizzo untuk kategori artis R&B terbaik.



Lagunya yang berjudul "Patience" masuk dalam nominasi lagu R&B terbaik tahun ini dan lagu terbaik tahun ini. Dalam kategori lagu R&B, Agnez Mo akan berhadapan dengan Beyonce, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, serta Lizzo untuk memperebutkan penghargaan.



"Terima kasih atas nominasinya! Berada di antara bintang-bintang ini sudah merupakan kemenangan bagi saya," tulis Agnez Mo dalam unggahannya melalui Instagram pada Jumat dengan menyertakan foto para penerima nominasi.



Selain nama-nama tersebut, pihak penyelenggara WPVR NY Platinum Vibes Radio juga telah mengumumkan dengan lebih dari 30 kategori dengan penerima nominasi teratas lainnya seperti BLACKPINK, SB19, King & Prince, ARASHI, Calvin Harris, dan masih banyak lagi.



"WPVR dengan senang mempersembahkan Pinnacle Awards sebagai bentuk terima kasih kepada para artis dan pendukung berdedikasi mereka yang membuat platform radio kami menjadi sebuah pengalaman mendengarkan yang unik!” kata Direktur Program WPVR Kevin James melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.



Acara tersebut akan disiarkan melalui program Platinum Vibes Radio pada 27 Januari mendatang pukul 8 malam waktu setempat atau pada 28 Januari pukul 8 pagi WIB. Periode voting penggemar masih berlangsung hingga 18 Januari.



Platinum Vibes Radio dapat diunduh dalam bentuk aplikasi untuk iOS dan Android atau dapat diakses melalui web platinumvibesradio.com, iHeartRadio, Live365, TuneIn, atau Onlineradiobox.