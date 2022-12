Gelar Pesta Private, 5 Momen Pernikahan Aprilio Manganang dan Claudya

ERA.id - Mantan atlet voli sekaligus prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Aprilio Manganang akhirnya resmi menikahi tunangannya Claudya pada hari Sabtu (10/12/2022).

Akan tetapi, kabar itu baru diungkapkan Minggu, (11/12/2022) melalui akun media sosialnya. Berikut 5 momen pernikahan Aprilio Manganang dan Claudya, dilansir dari akun Instagram Aprilio Manganang @manganang92.

1. Lokasi pernikahan

Aprilio Manganang dan Claudya (Foto: Instagram/@hope.partyplanner)

Aprilio Manganang dan Claudya menikah di Sutan Raja Hotel, Manado, Sulawesi Utara. Pernikahan Aprilio dilaksanakan secara privat dan intim dengan mengusung konsep outdoor.

2. Tak mengundang banyak tamu

Aprilio Manganang dan Claudya (Foto: Instagram/@lemajortheorganizer)

Pemberkatan pernikahan Aprilo Manganang dilakukan di pinggir kolam renang. Nampaknya, Aprilio dan Claudya tak mengundang banyak tamu hadir dalam acara pernikahannya karena privat. Meski begitu, tamu undangan yang hadir terlihat turut merasakan kebahagiaan.

3. Busana pernikahan

Aprilio Manganang dan Claudya (Foto: Instagram/@joypetersonkairupan)

Pria berusia 30 tahun ini terlihat gagah dengan setelan jas warna ungu. Begitupun dengan Claudya yang sangat anggun dengan gaun warna putih. Rambutnya juga dihiasi headpiece dengan veil putih panjang.

4. Lamaran

Aprilio Manganang dan Claudya (Foto: Instagram/@hope.partyplanner)

Sebelumnya, Aprilio sudah melamar Claudya pada Januari 2022 dan hampir setahun bertahun, keduanya menikah pada Desember 2022.

5. Dibanjiri ucapan selamat

Aprilio Manganang dan Claudya (Foto: Instagram/@manganang92)

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan ucapan atas pernikahan Aprilio Manganang dan Claudya.

"Congratz both of you Jessus bless ur married journey," komentar akun @angela*****

"Kaa, selamat menempuh hidup baru. Ngikutin kalian dari awal sampe akhirnya sah. Semoga selalu diberi keberkahan," tulis akun @Iyaiam*****

"Ahhhhh selamat. Bahagia terus sampai akhir ya. Menua sama-sama sampai maut memisahkan. Aamiiin, selamatttt," lanjut akun @_ev***_