Isi Waktu Senggang Jelang Akhir Tahun, Ini Dia Serial Pilihan Angga Yunanda yang Seru Buat Ditonton

ERA.id - Memiliki jadwal kerja yang tidak begitu padat. Aktor muda asal Indonesia, Angga Aldi Yunanda mengatakan, akhir-akhir ini dia sedang menyibukan diri menonton beberapa serial asal Korea dan Amerika.

Setelah beberapa bulan terakhir sibuk bermain peran dalam film Mencuri Raden Saleh. Angga menjelaskan, di akhir tahun ini, dia merasa lebih santai untuk menikmati liburan hari natal dan tahun baru.

"Menjelang akhir tahun, aku rasa sudah semakin santai jadwalnya untuk aku pribadi. Jadi bisa menikmati libur tahun baru dan natal ini bisa lebih senggah daripada bulan-bulan sebelumnya," ucap Angga saat ditemui Era.id di mall Kelapa Gading 3.

Pemeran karakter Bima dalam film Dua Garis Biru itu ternyata sedang menyibukan diri, dengan menonton salah satu drama kora populer, berjudul Reborn Rich.

"Beberapa hari belakangan ini lagi nonton beberapa series di platform streaming, karena aku lebih banyak waktu menonton di streaming sekarang. Aku sedang on going series drama korea, Reborn Rich. Itu bagus banget," katanya.

Tidak hanya drama kora, rupanya Angga juga menonton serial yang sedang ramai dibicarakan orang-orang di media sosial. Salah satu serial populer dari Netflix, yaitu Wednesday.

"Terus juga Wednesday, sanga-sangat menyenangkan dan bisa buat seru-seruan di rumah. Kalau untuk film, Avatar: The Way of Water ini," tambahnya.

Saat ditanya siapa jagoannya di Piala Dunia, Angga berharap Maroko bisa keluar sebagai juara.

"Aku jagokan Maroko. Karena aku melihat mereka sangat berjuang keras untuk Piala Dunia tahun ini, jadi semoga kemenangan berpihak pada mereka," tutup Angga Yunanda.