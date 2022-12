The Fly Ajak Hadapi Masalah dengan Musik Lewat 'Let the Music', Jadi Penenang dengan 'Kekuatan Magis'

ERA.id - Band The Fly merilis single terbaru yakni "Let the Music" yang mengajak para pendengar menghadapi masalah dengan musik karena musik dapat menjadi peredam sekaligus penenang.



Vokalis sekaligus gitaris Kin Aulia dan bassis Levi Santoso melalui keterangan pers, Minggu, berpendapat bahwa musik memiliki semacam kekuatan magis untuk mengubah mood seseorang seketika.



“Lagu itu harus ada bobot atau pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan lagu ini cukup simpel. Pada saat lo down, sedih, merasa hopeless, terkadang dengan mendengarkan lagu itu bisa mengobati," kata Levi dikutip dari Antara, Minggu (18/12/2022).



Ini, sambung dia, juga berhubungan dengan kehidupannya secara pribadi. Saat merasa ada masalah, dengan mendengarkan lagu, hatinya bahagia kembali.



"Mendengar lagu itu relaksasi, terkadang lo akan mendapatkan sesuatu setelah mendengarkan lagu. Dan gue berharap orang-orang yang mendengarkannya merasa relate dengan apa yang mereka rasakan,” ujar dia.



Lewat “Let the Music”, The Fly kali ini memilih berkolaborasi dengan Widyo ‘Iyas’ Prastowo, kibordis grup Ecoutez!. Lagu ini sebenarnya ciptaan Iyas yang tidak dimaksudkan terpakai untuk Ecoutez! lantaran tidak sesuai dengan karakter band tersebut.



Sebaliknya bagi Kin dan Levi, lagu itu justru terbilang sangat fresh untuk menjadi penyemangat baru di The Fly.



“Lagu ini belum pernah dipublikasikan, dan gue ikut ngerjain di lirik. Jadi kami bertiga aja yang mengeksekusi musiknya. Itu sudah cukup,” kata Kin.



Lebih lanjut, “Let the Music” bagi The Fly merupakan wujud tanggung jawab mereka sebagai musisi. Kin dan Levi ingin menghasilkan lagu dan ingin orang-orang mendengarkan dan menikmatinya.



Menurut mereka, bermusik adalah passion, bukan sekadar untuk menjaga eksistensi.