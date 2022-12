Profil Yansen Indiani: Pacar Marshel Widianto Mantan Personil JKT48

ERA.id - Baru-baru ini Marshel Widianto mengungkap hubungan istimewanya dengan mantan personil JKT48 Yansen Indiani alias Cesen. Lantas siapakah sosok Cesen? Artikel ini akan membahas fakta dan profil Yansen Indiani secara lengkap.

Profil Yansen Indiani dan Beberapa Fakta Kedekatan dengan Marshel

Biodata Yansen Indiani

Yansen Indiani lahir pada tanggal 15 Juni 1999 dan kini berumur 23 tahun. Cesen memulai debutnya bersama member JKT48 Generasi ke-3 pada tanggal 15 Maret 2014 di saat acara "JKT48 5TH SINGLE CD FLYING GET LAUNCHING CONCERT". Berikut biodata Yansen Indiani:

● Nama Lengkap : Yansen Indiani

● Nama Panggilan : Cece Yansen, Yansen, Cesan

● Tempat Lahir : Jakarta

● Tanggal Lahir :15 Juni 1999

● Kota Sekarang : Bogor, Jawa Barat

● Kebangsaan : Indonesia

● Agama : Islam

● Pekerjaan : Penyanyi dan Penari

Resmi Menjadi Anggota Tim T Tahun 2015 Yansen Indiani saat menjadi member JKT48 (Twitter)

Pada awal debutnya, Cesen membawakan Lagu "Aitakatta" hingga dirinya diumumkan akan dipromosikan ke Tim T pada konser "JKT48 Ada banyak rasa, Pilih suka rasa apa?" tanggal 13 Juni 2015.

Kemudian Cesen pun resmi menjadi anggota Tim T pada 1 Agustus 2015. Akan tetapi pada 2 Maret 2017, Yansen sudah tidak beraktivitas lagi di grup vokal JKT48.

Akun Medsos Cesen

Bagi Anda yang ingin mengikuti Instagram Yansen Indiani bisa follow @ceseniy, kemudian akun TikTok Cesen adalah @yanseniy.

Pacaran dengan Marshel Pacar Baru Marshel Widianto, Yansen Indiani (Twitter)

Kisah asmara Marshel dan Cesen ini diumumkan lewat akun pribadi pria 26 tahun itu di Instagram. Pada unggahan itu, Marshel membagikan kebersamaannya dengan Cesen, wanita yang kini mengisi hatinya.

"Yansen Indiani Widianto," tulis Marshel dengan emoji hati.

Mendapat Respon Celine Evangelista

Unggahan itu lantas mendapat banyak dukungan dari para kerabat, termasuk Celine Evangelista, yang sebelumnya dikabarkan menjalin asmara dengan Marshel. Celine bahkan mengaku bahagia melihat Marshel bisa mendapatkan tambatan hati yang baru.

Hubungannya Mendapat Dukungan

Unggahan Marshel Widianto di Instagram lantas mendapat banyak dukungan dari para kerabat, termasuk Celine Evangelista, yang sebelumnya dikabarkan menjalin asmara dengan Marshel.

Celine bahkan mengaku bahagia melihat Marshel bisa mendapatkan tambatan hati yang baru. "Finnnallyy Setelah sekian lama. Happy for both of u," tulis Celine dengan emoji hati.

Yasen Membagikan Kemesraan

Kabar hubungan Marchel dan Yansen semakin menguat setelah Yansen membagikan unggahan Marchel di instastorynya.

"Hahahaa sayang(emoji hati putih) jangan lupa ya besok siap2 mekdi." ujar Yansen Indiani.

Cesen Dituduh Pansos

Sayangnya meski mendapat dukungan dari Celine, Cesen eks JKT48 ini justru dituding numpang tenar dari Marshel. Banyak netizen yang menilai Cesen hanya ingin menaikkan followers di Instagram-nya saja.

"Target berapa Followers ini??" kata @wahyutorr****.

"Kalo udah naik daun karir melonjak lu d tinggalin lagi shel percaya dah," sambar @usepp_saepu****.

"Kasian marshel jadi tiang panjatan aja," ucap @uray.v****.

"Jgn sampai jd badut LG," ujar @nuriman****.

"Mau naikin followers dia ya shel," ungkap @der****.

Selain Profil Yansen Indiani, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu ingin tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…