Mak Nyak Aminah Cendrakasih Sempat Syuting Series Si Doel Anak Sekolahan, Adam Jagwani: Semangatnya Luar Biasa

ERA.id -Adam Jagwani pemeran Hans dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan mengenang sosok Mak Nyak alias Aminah Cendrakasih. Adam mengatakan Mak Nyak sosok yang penuh semangat dan sempat ikut syuting series Si Doel Anak Sekolahan.



Kesedihan dirasakan oleh Adam Jagwani yang sudah 30 tahun tumbuh dan berkembang bersama Aminah Cendrakasih alias Mak Nyak. Adam mengatakan ia terakhir kali bertemu dengan Mak Nyak 2,5 bulan yang lalu kala syuting series Si Doel Anak Sekolahan.



"Baru 2,5 bulan lalu (ketemu) kita baru selesai syuting bareng almarhumah untuk film Si Doel the Series yang tayang tanggal 27 ini (Desember)," kata Adam Jagwani, dikutip YouTube Was Was, Kamis (22/12/2022).

Lalu, kata Adam, selama proses syuting itu, Mak Nyak tidak pernah mengeluh dengan kondisinya yang terbatas. Mak Nyak disebut selalu penuh semangat saat syuting berlangsung.



Bahkan, kata Adam, ketika Mak Nyak tidak mendapat giliran untuk syuting, ia selalu minta dilibatkan.



"Kalau Mak Nyak tahu kita lagi syuting, dia ngotot harus ikut biarpun dengan kondisi begitu dia mau ikut, harus dilibatkan. Semangatnya luar biasa," jelas Adam.



Mengenai kondisi Mak Nyak yang disebut kian menurun, Adam mengatakan saat syuting berlangsung tidak melihat hal itu dari sosok Mak Nyak. Mak Nyak justru masih bisa menghapal script meski sudah tidak bisa lagi melihat.



"Kondisinya tidak ada yang dibilang lebih parah. Jadi kalau di kasih script hapal, bercanda hapal, semua ok kok," ungkapnya.



"Memang dia tidak bisa lihat, dia mengenali kita tuh dengan memegang wajah kita," tambahnya.



Diketahui Aminah Cendrakasih meninggal dunia pada Rabu, 21 Desember 2022. Mak Nyak menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di kawasan Jurang Mangu Barat.