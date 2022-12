Takut Privasi Anak Tidak Terjaga, Maudy Ayunda dan Jesse Choi Sepakat Tunda Punya Anak

ERA.id - Pasangan Maudy Ayunda dan Jessi Choi sepakat menunda untuk memiliki momongan. Keduanya memilih untuk menyiapkan mental sebelum menyandang status baru sebagai orang tua.



Sejak menikah pada Mei 2022, pasangan Maudy Ayunda dan Jesse Choi juga turut menerima pertanyaan seputar momongan. Namun pelantun "Perahu Kertas" itu mengungkap bahwa ia dan sang suami sudah sepakat untuk menunda memiliki momongan.



"Kalau gue memang dari awal sebelum nikah sudah ada pembahasan kayak 'eh nanti kita kalau nikah, you know, mungkin satu sampai dua tahun dulu ini yuk kayak pacaran dulu'," kata Maudy Ayunda dikutip YouTube pribadinya, Senin (26/12/2022).



Keputusan untuk menunda memiliki momongan ini disebut Maudy lantaran ia merasa masa mudanya penuh dengan kesibukan di dunia keartisan hingga pendidikan. Sehingga setelah resmi dinikahi Jesse Choi, Maudy ingin merasakan sedikit kebebasan sebelum akhirnya memiliki anak.



"Prinsipnya adalah karena gue merasa masa-masa muda gue tuh sibuk banget. Terus gue kayak ngerasa kurang allow my self to live life ,entah travelling, untuk ngapain yang gue mau," jelasnya.

Maudy Ayunda takut punya anak (YouTube/Maudy Ayunda)

Selain ingin menikmati hidup sebelum punya anak, Maudy dan Jesse rupanya juga sepakat menunda momongan lantaran ingin lebih dulu menyiapkan mentalnya. Ia tidak ingin nantinya bila sudah punya anak mengalami hal yang tidak diinginkan, terutama soal kesiapan mental.



"Kita sempat ngobrol dan setuju bahwa let's definitely take the time to do that. Supaya pada saat nanti punya anak secara mental, secara semuanya kita tuh siap," tegasnya.



Lalu, dalam video berbeda bersama ibunya, bintang film Losmen Bu Broto itu mengatakan bahwa ia takut sekaligus khawatir bila nanti memiliki anak. Ketakutan itu disebut Maudy berkaitan dengan privasi sang anak yang nantinya akan dikenal sebagai anak dari seorang Maudy Ayunda.



"Kalau aku sampai punya anak, terus anaknya tuh selalu dikenal sebagai anaknya Maudy gitu. Aku tuh suka punya ketakutan sendiri," akunya.



Namun ketakutan itu diredakan oleh ibunda Maudy, Mauren. Menurut sang ibunda, bila kelak Maudy punya anak hal itu tidak akan berpengaruh besar kepada identitas anaknya.



Mauren mengatakan teman-teman dari anak Maudy kelak tidak akan tahu siapa dirinya dan tidak akan peduli tentang sosok Maudy Ayunda.



"Kalau anak kamu nggak akan segitunya karena teman-teman anak kamu nggak akan kenal siapa kamu juga. Jadi nggak peduli," kata Mauren.



Lebih lanjut, Maudy Ayunda mengungkap kekhawatiran dirinya tentang privasi sang anak yang bisa tidak terjaga dengan menyandang status sebagai anaknya.



"Kadang-kadang aku kepikiran aduh kasian anonymity-nya itu takutnya kurang terjaga," tutupnya.