Sambut Anak Kedua, Tasya Kamila Ungkap Metode Lahiran yang Digunakan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Tasya Kamila yang melahirkan anak keduanya bersama Randi Bachtiar pada Minggu (1/1/2023). Melalui Instagramnya, Tasya membagikan foto anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan dan mengungkap namanya.



"Alhamdulillah, our baby girl is here. Shafania Wardhana Bachtiar," tulis Tasya Kamila.



Di tengah kebahagiaan kelahiran anak keduanya, Tasya Kamila ternyata harus berjuang melakukan operasi caesar. Pada kelahiran anak kedua ini menggunakan metode ERACS (Enhanced Recovery After Caesarean Surgery), yang memungkinkan pasien pulih lebih cepat usai menjalani operasi caesar.



Namun, bayangan Tasya untuk pulih cepat pasca operasi dengan metode tersebut tidak berjalan baik. Ia ternyata memiliki alergi terhadap salah satu obat, sehingga tidak diberikan oleh dokter sesuai standar ERACS.

Unggahan Tasya Kamila (Instagram Stories)





"Nah tapi plottwist ternyata saat operasi, reaksi thp obat2 anti nyeri dgn Eracs tidak seindah itu hiks," ungkap Tasya lewat Intagram Stories.



"Dokter anestesi cm blg 'wah ibu alergi morphin nih'. Ternyata aku ga bakat jd junkie guys. Yg lbh dipermasalahin pusing mual muntahnya sih. Jadi pasca op aku nggak dikasih obat anti nyeri yg standar ERACS. Akibatnya aku gak bisa pulih sesuai ekspektasiku yg katanya 2 jam post-op udh bisa duduk, 6 jam udh bisa jalan," jelasnya.



Meski demikian, Tasya akhirnya diberikan obat nyeri khusus ERACS setelah dirinya tak merasa pusing lagi. Usai mengonsumsi obat tersebut, ia akhirnya sudah bisa jalan pasca 15 jam operasi.



"Karena udh gk ada kliyengan dan mual, sejam kemudian akhirnya dicoba masukin obat anti nyeri yg canggih (yg mmg seharusnya dipake pasien eracs). Ni barusan dicoba lagi jalan, eh beneran keren lgsg. Sakit sebelumnya level 7-8, sekarang jadi cuma lvl 2-3 aja. Alhamdulillah," pungkas Tasya Kamila.