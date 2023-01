Umumkan Jadi Gay, Noah Schnapp Merasa Mirip dengan Karakternya di Stranger Things

ERA.id - Bintang serial Stranger Things, Noah Schnapp mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis atau gay. Hal ini diungkapkannya lewat unggahan terbaru di akun TikTok-nya.



Pada unggahan tersebut, Noah menceritakan tentang ia yang memberitahu mengenai orientasi seksualnya ke keluarga dan temannya. Ia mengaku sempat khawatir untuk berterus terang akan rahasia tersebut yang sudah disimpan cukup lama.



Namun, setelah berterus terang, Noah ternyata tak perlu mengkhawatirkan reaksi orang-orang terdekatnya. Hal ini lantaran keluarga dan temannya sudah mengetahui bahwa ia adalah seorang gay.

Unggahan Noah Schnapp (TikTok)

"Ketika aku akhirnya memberitahu temanku dan keluargaku bahwa aku gay setelah bersembunyi ketakutan selama 18 tahun dan mereka semua berkata 'kami tahu'," tulis Noah Schnapp, dengan menampilkan wajahnya yang tersenyum bahagia.



Lebih lanjut, pada keterangan unggahannya Noah berbicara kemiripannya dengan karakter yang diperankan di Stranger Things sebagai Will Bryers. Diketahui, karakter Will di serial tersebut adalah seorang gay.



"Aku pikir akan lebih mirip dengan Will dari pada yang aku pikirkan," ucap Noah Schnapp.



Unggahan Noah Schnapp yang secara terbuka mengumumkan dirinya seorang gay ini menuai banyak komentar netizen. Sebagian besar dari mereka juga mengaku sudah mengetahui hal tersebut.



"Aku tahu itu," kata salah satu netizen.



"Kami tahu itu dan kami mencintaimu," ucap yang lain.