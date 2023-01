Bulan Madu ke Swiss, Sifat Asli Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Dibongkar Tour Guide

ERA.id - Usai resmi menikah, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono kini tengah berbulan madu di Swiss. Kisah perjalanan bulan madu mereka ini dibagikan oleh akun @fraulila, yang merupakan pemandu mereka berlibur.



Pada unggahannya, akun itu membongkar sifat asli Kaesang dan Erina mengenai makanan yang disantap. Kaesang dan Erina ternyata bukan orang yang pemilih, karena bagi mereka yang terpenting makanan tersebut halal.



"Sudah di restoran Sunnegga saatnya makan siang. Selama di Swiss sih mas Kaesang dan mbak Erina makannya ga susah. Yang penting halal," tulis akun itu sambil membagikan foto Erina Gudono.



Tak hanya itu, akun tersebut juga membongkar sedikit kisah cinta Kaesang dan Erina. Kisah cinta itu dibagikan langsung oleh Erina selama perjalanan bulan madu mereka.

Pengakuan tentang Kaesang dan Erina (Instagram)



Meski tak menyebutkan secara gamblang kisahnya, pemilik akun menyebut bahwa Kaesang dan Erina beruntung saling memiliki. Ini karena perjuangan dan kepribadian mereka selama menjalin hubungan.



"Aku tuh sempat mikir mas Kaesang beruntung banget ya dapat mbak Erina. Cantik dapet, pinter dapet, attitude dapet, bener-bener brain, beauty, behaviour," ucapnya.



"Tapi begitu mbak Erina cerita tentang kisah cinta mereka, they both lucky to have each other. Aku simpan sendiri saja kisah mereka, biarlah menjadi memori berhargaku pernah diceritain panjang lebar sama mbak Erina malam-malam di dalam kereta menuju pulang ke Interlaken," pungkasnya.

Sementara itu, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu di Yogyakarta. Keduanya kemudian melangsungkan resepsi pernikahan di Solo pada 11 Desember 2022.