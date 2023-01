Lesti Batal Tampil di HUT Indosiar, Rizky Billar Berkoar: Sepatutnya Istri Patuh dengan Suami

ERA.id - Pedangdut Lesti Kejora batal comeback tampil di televisi secara langsung. Rupanya, istri Rizky Billar ini belum siap untuk comeback dengan mengisi acara HUT ke-28 Indosiar.

Ibu anak satu ini memilih untuk menata dirinya pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya. Selain itu, Lesti tidak bisa datang karena masih menjalani umrah bersama sang suami dan putranya, Muhammad Leslar Al Fatih Billar.

Banyak netizen menduga bahwa aktor yang pernah menjadi tersangka kasus KDRT ini melarang Lesti Kejora untuk tampil di HUT Indosiar. Mengingat, Indosiar sudah mem-backlist Rizky Billar akibat kasus KDRT.

Usai pelantun lagu "Kejora" ini memilih batal tampil di HUT Indosiar, Rizky Billar tiba-tiba membahas soal rumah tangga. Baginya, seorang istri memang patuh dengan suaminya.

Rizky Billar (Foto: Instagram stories/@rizkybillar)

"Sudah sepatutnya seorang istri patuh pada tulang punggung keluarganya (jangan dibalik lho seperti fitnahan anda-anda)," tulis Rizky Billar, dikutip dari Instagram stories Rizky Billar @rizkybillar pada Selasa (10/1/2023).

Bukan waktu yang sebentar, pria berusia 27 tahun ini ingin mencari ketenangan selama umrah bersama keluarganya.

"Tapi jangan anggap ini sesuatu yang sentimentil. Ini murni karena saya lagi hanya ingin mencari ketenangan yang lebih lama disini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Programming Surya Citra Media (SCM), Harsiwi Achmad membenarkan pedangdut berusia 23 tahun ini batal tampil di acara HUT Indosiar.

"Betul kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di Ulang Tahun Indosiar," tulis dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Instagram @indosiar.

Harsiwi membeberkan alasan Lesti Kejora membatalkan tampil di acara tersebut. Hal ini karena pasangan yang dijuluki Leslar ini masih fokus memperbaiki rumah tangganya.

"Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Kami tidak bisa memaksa. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on." ungkapnya.