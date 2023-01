Raline Shah Bikin Geger Usai Terbangkan Pesawat Sendiri, Netizen: Definisi Sultan dalam Diam

ERA.id - Aktris Raline Shah mengejutkan publik usai terlihat menerbangkan sendiri sebuah pesawat tanpa pendamping. Aksi ini dilakukan Raline saat ia berada di Miami, Amerika Serikat.



Momen Raline Shah menerbangkan pesawat ini dia bagikan lewat akun media sosialnya belum lama ini. Pada video tersebut, Raline terlihat berpose di sebuah pesawat Cirrus SR22 bermesin tunggal warna biru.



Dengan latar lagu Foo Fighter berjudul "Learn to Fly", Raline terlihat mengemudikan pesawat bermesin tunggal itu mengelilingi kota Miami.



"Make my way back home when I learn to fly" #miami #flyhigh," tulis Raline Shah pada keterangan.

Unggahan itu lantas mendapat banyak pujian dari netizen Tanah Air. Mereka memuji sikap Raline yang tidak suka pamer kekayaan atau pun kemewahan, tetapi langsung menunjukkan aksi nyata ke publik.



"Itu single engine, kak Raline berani banget," kata @raina****.



"Bener2 sultan dalam diam.. smooth bgt sultannya," komentar @arr****.



"Keren banget sih," ucap @ianas****.



"So raline punya lisence?!" timpal @ar****.



Sebelumnya, Raline Shah juga ramai diperbincangkan netizen Tanah Air setelah ia dinobatkan sebagai wanita paling awet muda di media sosial.