Mendadak Dukung Palestina Usai Ngaku Netral, Raline Shah Tuai Kritik Pedas

ERA.id - Raline Shah menuai kritikan pedas usai buka suara terkait konflik Israel dan Palestina. Hal ini berawal dari dirinya yang mengaku berada di pihak netral di konflik dua negara tersebut.

"Doaku untuk semua orang tetap sadar. Berada di sisi anak-anak tak bersalah, keluarga, sesama manuai tidak peduli di pihak mana mereka. Mereka tak memiliki pilihan di mana mereka dilahirkan atau di sisi mana mereka ditakdirkan," tulis Raline Shah di Instagramnya beberapa waktu lalu.

Postingan Raline Shah itu kemudian dikomentari salah satu netizen yang memintanya untuk memilih negara yang didukung. Raline merespons bahwa orang sepertinya tidak akan berpengaruh jika menyatakan dukungan dan tegas membela kemanusiaan.

"Jangan tidak jelas dan pilih pada siapa kamu berdiri. Palestina berpamitan dan berduka terhadap keluarga yang meninggal sedangkan Israel mengunggah vlog tentang perayaan dan berpesta," komentar netizen.

"Apa yang baik dari aku mengekspresikan di sisi mana aku berdiri? Kebencian lagi. Kamu pikir perempuan sepertiku dapat membantu dengan mengunggah di Instagram tentang sisi mana aku mendukung? Aku berdiri untuk kemanusiaan. Jangan jadi korban. Untuk berjuang demi apa pun tidak harus berkelahi melawan yang lainnya," balas Raline Shah.

Ungkapan Raline Shah ini sontak mendapat kritikan pedas dari netizen. Terlebih setelah diunggah ulang oleh akun Twitter atau X, @alterrrego.

"Baru liat postnya artis ini tp semoga ga banyak yg mikir kayak gini. Remember that your little action matter, saat km memilih utk netral km berpihak pd oppressor," kata akun itu, yang banyak dikomentari netizen lainnya.

"Raline Shah omg, nggak nyangka dia kyak gitu. Kecewa banget," ucap yang lain.

"Padahal followers dia banyak, power keluarganya juga besar. Ya pasti berpengaruh lah," kata yang lain.

Usai menerima banyak kritikan, Raline Shah kemudian mengunggah postingan yang menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Ia menyoroti banyaknya korban jiwa di Jalur Gaza akibat pecahnya konflik Israel dan Palestina saat ini.

Meski demikian, Raline Shah tetap mendapat kritikan dari publik. Ia dinilai blunder karena sebelumnya mengungkap di pihak netral, tetapi kini mendukung Palestina setelah menuai kritikan.

"Pas dicecar baru ngepost ginian wak," komentar netizen di Instagram Raline Shah.

"Udah dirujak baru berpihak ke Palestina. Tidak tahu malu," sambung yang lainnya.