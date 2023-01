Raih Best Performance di Golden Globe 2023, Michelle Yeoh 'Semprot' Panitia Gegara Potong Pidatonya

ERA.id -

Pagelaran Golden Globe 2023 dipenuhi dengan momen menarik, salah satunya saat aktris Michelle Yeoh memberikan pidato kemenangannya. Michelle memenangkan Best Performance by an Actress in Motion Picture - Musical or Comedy, berkat penampilannya di Everything Everywhere All at Once.



Merayakan kemenangannya yang begitu bersejarah setelah 40 tahun berkarier, Michelle Yeoh bercerita awal mula ia menjadi aktris. Ia mengaku butuh banyak perjuangan membangun kariernya, terlebih sebagai minoritas di industri Hollywood.



"Saya cuma bakal berdiri di sini dan menikmati ini. 40 tahun, saya tak akan melepaskannya. Ini menjadi pengalaman luar biasa dan perjuangan besar bisa ada di sini hari ini. Ini sepadan," kata Michelle Yeoh, dilansir dari Variety.



"Saya ingat ketika saya datang pertama kali ke Hollywood, itu seperti mimpi yang jadi kenyataan. Hingga saya sampai, saya diberitahu 'kamu minoritas'," ungkapnya.

Congratulations Michelle Yeoh for WINNING Best Actress - Motion Picture - Musical/Comedy win! 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Y4jlpaDoq7 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023





Aktris berusia 60 tahun itu kemduian bercerita bahwa bahasa menjadi salah satu kendala ia merintis karier. Ia juga berbicara tentang usianya kini yang membuat kesempatannya semakin mengecil.



Saat akan berbicara tentang tawaran bermain di Everything Everywhere All at Once, Michelle mengalami kejadian mengejutkan. Iringan musik tanda waktu pidato selesai berdentang. Michelle Yeoh pun meminta musik tersebut dihentikan.



"Oh tolonglah diam. Saya bisa pukul kami, dan itu benaran," kata Michelle bercanda, yang langsung disambut tawa para tamu undangan.



Setelah insiden musik berdentang itu, Michelle Yeoh melanjutkan pidatonya. Ia memberikan pujian khusus kepada kreator Everything Everywhere All at Once yang sudah memberikannya kesempatan untuk memerankan karakter Evelyn Quan Wang, dan mengantarkannya meraih penghargaan tersebut.