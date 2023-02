Ukir Sejarah Baru, Michelle Yeoh Jadi Wanita Asia Pertama Peraih Aktris Terbaik di SAG Awards

ERA.id - Michelle Yeoh sukses mencetak sejarah baru di ajang Screen Actors Guild Awards (SAG) 2023, yang digelar Minggu (26/2). Michelle dinobatkan sebagai Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role atau Aktris Terbaik lewat perannya di film Everything Everywhere All at Once.

Pencapaian tersebut membuat Michelle Yeoh menjadi perempuan Asia pertama yang membawa pulang penghargaan tersebut. Mendapat penghargaan itu, Michelle sendiri begitu terharu dan bersyukur.

"Terima kasih, terima kasih. Ini (penghargaan) bukan cuma untuk saya, tapi ini untuk semua gadis yang terlihat seperti saya," kata Michelle Yeoh dilansir dari Variety.

Saat pidato kemenangannya, Michelle beberapa kali tampak emosional dan menahan air matanya. Ia mengaku bahwa perjuangan sebagai seorang aktris sejak dahulu sulit dan bersyukur bisa mendapat penghargaan tersebut saat ini.

"Kalian semua tahu perjalanannya, perjuangannya, naik turunnya. Tapi yang paling penting, kita tidak pernah menyerah. Terima kasih telah memberikan saya kursi dan malam ini kalian menunjukkan bahwa ini semua mungkin," tuturnya.

Sementara itu, Michelle Yeoh sendiri memang meraih kesuksesan besar berkat perannya sebagai Evelyn Quan di Everything Everywhere All at Once.

Dalam penghargaan kali ini, ia bersaing ketat dengan sejumlah nama besar seperti Viola Davis, Cate Blanchett, Danielle Deadwyler, serta Ana de Armas.

Sebelumnya ia sudah memenangkan Aktris Terbaik di Golden Globe Awards 2023 dan kini sedang dinominkasikan untuk Aktris Terbaik di Oscar 2023.