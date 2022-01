Aktor Squid Game Oh Young Soo Jadi Aktor Korea Pertama yang Menangkan Penghargaan Individu di Golden Globes

ERA.id - Aktor Squid Game Oh Young Soo menorehkan sejarah bagi industri film Korea Selatan. Dia tercatat menjadi aktor Korea pertama yang mendapatkan penghargaan individu di Golden Globe Awards 2022.



Acara penghargaan bergengsi tahunan insan perfilman Golden Globe Awards ke-79 telah berlangsung pada 9 Januari 2022. Acara yang diselenggarakan di Beverley Hills, California itu diwarnai dengan kemenangan aktor Korea Selatan Oh Young Soo sebagai Aktor Pendukung Terbaik.



Kemenangan ini merupakan hasil kerja kerasnya dalam film Squid Game sebagai Oh Il Nam. Dia dinominasikan bersama Billy Crudup dan mark Duplass dalam The Morning Show. Selain itu ada Kieran Culkin untuk film Succession, serta Brett Goldstein dalam Ted Lasso.



Acara Golden Globe tahun tidak disiarkan secara langsung maupun melalui streaming online seperti biasanya. Hal ini lantaran muncul skandal yang menyebut penyelenggara Golden Globe 2022, the Hollywood Foreign Press Association (HFPA) diduga melakukan korupsi.



Sejumlah pemenang pun akhirnya diumumkan melalui media sosial dan situs resmi Golden Globes 2022. Film Encanto misalnya berhasil meraih film animasi terbaik dari Golden Globes 2022.



Upacara penghargaan ini juga dilakukan tanpa penonton, dan para pemenang diumumkan melalui situs resmi dan akun media sosial Golden Globes.

