Film Everything Everywhere All at Once Sukses Dominasi Nominasi Oscar 2023, Apa Saja?

ERA.id - Nominasi Piala Oscar 2023 akhirnya diumumkan pada Selasa (24/1/2023) waktu Amerika Serikat. Pada nominasi tahun ini, film Everything Everywhere All at Once sukses mendominasi dengan raihan total 11 nominasi.



Dilansir dari Dailymail, Rabu (25/1/2023), film tersebut dinominasikan untuk tiga nominasi paling bergengsi di ajang tersebut, yakni Best Picture bersaing dengan 9 film lainnya, lalu Best Director untuk Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, serta Best Actress untuk Michelle Yeoh.



Nominasi lainnya yang diperoleh oleh film Everything Everywhere All at Once adalah Best Supporting Actress. Untuk nominasi yang satu ini dua aktris di film ini akan bersaing, yakni Jamie Lee Curtis dan Stephanie Hsu.

Selain nominasi di atas, film ini juga mendapatkan beberapa nominasi lainnya. Adapun nominasinya adalah Best Original Song untuk lagu "This Is A Life", Best Original Screenplay, Best Costume Design, Best Original Score, Best Film Editing, hingga Best Supporting Actor untuk Ke Huy Quan.



Seperti diketahui, film Everything Everywhere All at Once memang meraih kesuksesan besar dan sudah memenangkan banyak penghargaan bergengsi lainnya. Belum lama ini, film tersebut memenangkan enam trofi sekaligus di ajang Golden Globe Awards 2023.



Sementara itu, pagelaran Piala Oscar 2023 akan diselenggarakan pada 13 Maret mendatang. Acara ini akan digelar di Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Serikat.