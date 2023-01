Usai Rehat dan Hapus Instagram, Selena Gomez Langsung Pamer Foto di Kamar Mandi

ERA.id - Selena Gomez kembali terjun ke sosial media setelah rehat dan menghapus aplikasi Instagram dari ponselnya. Selena langsung membagikan tiga foto selfie yang diambil di dalam kamar mandi.

Setelah berjuang dengan masalah kesehatan mentalnya, Selena Gomez akhirnya kembali meramaikan sosial media dengan serangkaian foto terbarunya. Unggahan terbaru itu dibagikan bintang The Only Murders in the Building, Selasa (10/1/2023).

“Tunggu, bisakah kamu memberi tahu aku kembali ke Instagram?" tulis Selena dalam keterangan.

Pada unggahan tersebut, mantan kekasih Justin Bieber itu terlihat berpose di depan sebuah cermin di dalam kamar mandi. Ia terlihat memakai jaket kulit putih dengan ponsel berwarna ungu motif kupu-kupu di tangannya.

Aksi ini merupakan yang pertama dia lakukan setelah tidak memiliki aplikasi Instagram di ponselnya sejak 2019. Sepanjang tahun 2019, media sosialnya dikendalikan oleh asisten pribadinya.

Akan tetapi dalam beberapa minggu terakhir, sang bintang mulai memposting lebih banyak foto pribadi, memberikan 369 juta pengikutnya pandangan sekilas ke lingkaran dalamnya.

Pada 6 Januari, dia berbagi foto manis dengan saudara perempuannya Gracie Elliott Teefey, dan beberapa hari sebelumnya, berbagi foto perayaan malam tahun baru dengan Nicola Peltz Beckham dan Brooklyn Beckham.

Keputusan Selena Gomez untuk menghapus dan tidak menggunakan Instagram ini pernah dia ungkapkan beberapa tahun lalu. Kala itu Selena mengklaim keputusan menghapus aplikasi itu karena tidak kuat melihat komentar negatif yang membuatnya tertekan.

“Sejujurnya, saya hanya, seperti, 'Ini terlalu banyak informasi.' Ini terlalu banyak dari kehidupan pribadi saya tersebar di mana-mana, dan rasanya tidak terkendali. Saya merasa pikiran saya dan semua yang saya konsumsi berputar di sekitar satu juta orang berbeda di dunia mengatakan hal-hal baik dan buruk," kata Selena Gomez, dikutip People, Kamis (12/1/2023).

Kembalinya Selena Gomez ke media sosial ini bertepatan dengan kehadirannya di ajang Golden Globe 2023. Sang bintang membawa saudari Gracie sebagai teman kencannya, dan mengguncang desain Valentino Haute Couture berwarna ungu tua di karpet merah.