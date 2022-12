Only Murders in the Building Bawa Akting Selena Gomez Raih Nominasi Golden Globe

ERA.id - Selena Gomez masuk ke dalam nominasi Golden Globe untuk pertama kali sebagai aktris. Nominasi ini ia dapat berkat Only Murders in the Building.



Pengumuman nominasi Golden Globe Awards 2023 dibacakan oleh Mayan Lopez dan Selenis Leyva di Baverly Hilton, Baverly Hills, California, Senin (12/12/2022). Selena Gomez masuk ke dalam nominasi Penampilan Terbaik dalam Serial Televisi kategori Musikal atau Komedi berkat Only Murders in the Building.



Dalam nominasi ini, pelantun "Calm Down" itu akan berhadapan dengan Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Jenna Ortega (Wednesday), dan Jean Smart (Hacks).



Selain Selena Gomez, serial Only Murders in the Building juga membawa Steve Martin dan Martin Short masuk ke nominasi Golden Globe Awards 2023. Mereka dinominasikan untuk Penampilan Terbaik oleh Aktor dalam kategori Serial Televisi Musikal atau Komedi.



Secara keseluruhan Only Murders in the Building masuk empat kategori Golden Globe Awards 2023 sekaligus menjadi salah satu serial televisi yang paling banyak dinominasikan tahun ini.



Diketahui Selena Gomez bukan hanya berperan sebagai Mabel Mora saja, ia juga duduk di bangku produser eksekutif bersama Steve Martin dan Martin Short.



"Acara ini telah mengubah hidup saya dalam banyak hal. Mampu mengambil peran ini adalah salah satu peluang terbesar, dan kemudian saya dikelilingi oleh orang-orang yang bersertifikat legenda dan itu sangat menyenangkan," kata Selena Gomez kepada GMA, Selasa (13/12/2022).



Jerrod Carmichael akan menjadi tuan rumah Golden Globes 2023, yang akan disiarkan langsung di NBC dan Peacock mulai pukul 20:00 waktu setempat pada 10 Januari 2023.