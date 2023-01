Mengenal Sosok Revaldo, Aktor yang Belum Jera dari Kasus Narkoba

ERA.id - Sosok Revaldo jadi sorotan akhir-akhir ini. Aktor yang sudah cukup lama malang melintang di layar kaca Indonesia ini ditangkap Polda Metro Jaya karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa.

"Benar ditangkap," jawab Mukti, dikutip Era dari CNN Indonesia, Kamis, 12 Januari.

Mengenal Sosok Revaldo yang Beberapa Kali Dibui

Pemilik nama lengkap Revaldo Fifaldi Surya Permana ini lahir di Yogyakarta pada 18 Juni 1982. Namanya melejit setelah menjadi aktor dalam sinetron berjudul Ada Apa dengan Cinta?. Meski demikian, dia mengawali karier sebagai seorang model.

Sosok Revaldo, aktor yang beberapa terlibat kasus narkoba (antaranews)

Beberapa waktu lalu Revaldo ditangkap kepolisian, tetapi ini bukan kali pertama dia berususan dengan hukum. Pada tahun 2004, saat kariernya di dunia seni peran mentereng, Revaldo terlibat kasus pemukulan terhadap Fahmi Fatur Rachman. Ini membuatnya harus merasakan dinginnya lantai penjara karena ditahan selama tiga bulan dan menjalani masa percobaan selama enam bulan.

Bebas dari penjara, Revaldo masih mendapatkan kepercayaan untuk tampil di layar kaca. Dia pernah bermain di beberapa sinetron, salah satunya Para Pencari Tuhan (2005). Tak lama berselang, tepatnya tahun 2006, Revaldo kembali berurusan dengan hukum.

Saat itu Revaldo ditangkap polisi karena kedapatan pesta narkoba. Dia menggunakan narkoba jenis sabu dan dipenjara selama dua tahun. Revaldo dibebaskan pada 2007 karena dianggap berkelakuan baik selama di dalam penjara.

Setelah itu, dia kembali berlaga di dunia peran, bahkan sempat membintangi film. Dua kali masuk penjara tak membuatnya jera dari perilaku yang melanggar hukum. Tahun 2010, Revaldo berususan dengan kepolisian lagi karena terbukti menggunakan narkobat jenis sabu.

Pada saat itu Revaldo juga diketahui menyimpan satu paket ganja kering. Dia disangkakan berperan sebagai pengedar dan akhirnya mendapatkan vonis 7 tahun penjara.

Namun, dia dinyatakan bebas pada 2015. Ketika itu, kehidupan Revaldo yang tertangkap kamera terbilang membaik. Dua juga beberapa kali bermain di film box office, The Night Comes For Us (2018), Love for Sale 2 (2019), dan Sri Asih (2022).

Mengawali tahun 2023, dia juga mendapatkan kepercayaan untuk di Hidayah, film horor garapan MD Pictures. Dia bahkan terlibat dalam proyek film animasi berjudul Panji Tengkorak. Sayangnya, catatannya kembali tercoreng karena dia kembali ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu.

Selain sinetron dan film yang telah disebutkan di atas, ada beberapa judul lain yang pernah dia bintangi. Dia pernah terlibat dalam film 30 Hari Mencari Cinta (2003), Tebus (2011), Preman (2021) Kambodja (2022), dan Sayap Sayap Patah (2022).

Sosok Revaldo juga pernah terlihat dalam beberapa sinetron dan serial, seperti Ajari Aku Cinta (2004), Jodoh Wasiat Bapak (2018), Serigala Terakhir (2020), dan Melankolia (2020).