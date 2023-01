Minta Malaysia Klaim Ria Ricis, Permintaan Netizen Indonesia Ditolak Mentah-mentah: Kasih ke Korea Utara Saja!

ERA.id - Aksi Ria Ricis membawa anaknya, Moana, menaiki jetski menuai sorotan dari beberapa media asing dan netizen Malaysia. Tak sediki warganet negara tetangga tersebut membicarakan aksi ekstrem Ria Ricis ini.



Hal itu berawal dari akun Twitter kocak netizen Indonesia @tvindonesiawkwk yang mengunggah tangkapan layar pemberitaan Ria Ricis di South China Morning Post (SCMP). Akun itu kemudian menandai akun Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dan meminta ia mengklaim istri Teuku Ryan itu di negaranya.

Hi @anwaribrahim, we Indonesian have been really tired with them, kindly please claim them to be your citizen 🙏🙏🙏 https://t.co/gaYcfbUIgh pic.twitter.com/KlhipBCP5U