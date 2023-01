Sering Nonton dan Main Bowling Bersama, Orang Terdekat Bocorkan Hubungan Spesial Selena Gomez dengan Drew Taggart The Chainsmokers, Pacaran?

ERA.id - Selena Gomez dikabarkan berpacaran dengan anggota The Chainsmokers, yakni Drew Taggart. Kabar ini dimuat oleh US Weekly pada Selasa (17/1/2023).



Seorang sumber mengatakan bahwa Selena dan Drew tidak merahasiakan hubungan mereka. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama dengan main bowling dan menonton film.



"Mereka tidak mencoba untuk menyembunyikan asmara dengan menyelinap ke klub beranggota. Mereka pergi bowling dan menonton film," ucap sumber yang tak ingin diungkap identitasnya.



Tak hanya itu, sumber juga menyebutkan bahwa keduanya sangat mesra dan tampak bahagia bersama. Selena bahkan berusaha untuk tetap berada di dekat Drew.



"Selana sulit untuk melepaskan tangannya dari dia. Mereka bersenang-senang bersama," tuturnya.



Sementara itu, Drew Taggart sendiri sebelumnya baru putus dengan Eve Jobs, putri Steve Jobs pada September 2022 lalu. Sedangkan Selena Gomez diketahui tertutup tentang hubungan asmaranya setelah putus dari Justin Bieber. Selena terakhir mempublikasikan hubungannya saat berpacaran dengan The Weeknd pada 2017 lalu.