Selena Gomez dan Gigi Hadid Disebut Dukung Taylor Swift Pacaran dengan Travis Kelce

ERA.id - Hubungan asmara Taylor Swift dengan Travis Kelce tampaknya sudah mendapat dukungan dari sahabat pelantun lagu "All To Well" itu. Sahabat dari Taylor Swift itu adalah Selena Gomez dan Gigi Hadid.

Seorang sumber terdekat mengatakan bahwa Selena dan Gigi merasa lega karena Travis Kelce telah memperlakukan Taylor Swift dengan begitu baik. Mereka disebut menyukai Taylor dan Travis bersama.

"Selena dan Gigi keduanya menyukai Taylor dan Travis bersama. Selena dan Gigi berada dalam posisi yang baik dan telah melupakan drama masa lalu mereka," kata sumber dilansir dari ET.

Selena Gomez disebut menilai Taylor sangat memaknai hubungannya dengan Travis. Selena dan Gigi juga bahagia melihat Travis memperlakukan Taylor bak seorang ratu.

"Selena menilai hubungan ini adalah hal yang nyata bagi Taylor. Selena jadi pendukung besar Taylor dan Travis. Selena dan Gigi melihat betapa Travis menghormati Taylor dan bahwa pria itu memperlakukan Taylor bagai ratu. Selena dan Gigi bahagia untuk mereka berdua," jelasnya.

Sementara itu, Taylor Swift mencuri perhatian bersama Travis Kelce di konsernya The Eras Tour yang digelar di Argentina. Travis menghadiri konser tersebut dan menonton bersama ayah Taylor Swift.

Taylor Swift sendiri begitu selesai konser langsung menghampiri Travis yang berada di belakang panggung. Taylor berlari, kemudian memeluk dan mencium sang kekasih di tengah banyak orang di lokasi tersebut.