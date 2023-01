Gabung OnlyFans, Iggy Azalea Bisa Raup Rp4,6 Miliar dalam Sehari

ERA.id - Meski sebelumnya pernah bersumpah tak akan pernah bergabung, penyanyi Iggy Azalea akhirnya resmi main OnlyFans. Tak butuh waktu lama, ia juga bahkan sudah menikmati hasil dari platform khusus dewasa itu.



Dalam satu hari, penyanyi asal Australia itu bisa meraup banyak uang. Dilansir dari Ace Showbiz, Iggy sudah meraup Rp4,6 miliar hanya dalam sehari ia bergabung di OnlyFans.

Iggy menjelaskan alasan hingga akhirnya memilih untuk bergabung karena situs tersebut bisa membuatnya bebas berekspresi tanpa mengkhawatirkan soal sensor.

"Sejujurnya aku tak pernah tahu jika OnlyFans bisa menjadi tempat di mana aku sangat kreatif. Jadi aku tak pernah berpikiran untuk berkolaborasi dengan mereka untuk proyek ini. Saya senang tidak perlu khawatir tentang sensor luar biasa yang membatasi kreativitas seniman ketika mereka membagikan karya," ujar Iggy Azalea.

Sebelumnya, kabar Iggy Azalea bergabung OnlyFans ini diungkapnya lewat cuitan di Twitter. Ia membagikan video seksinya yang berdurasi 30 detik lebih.

SURPRISE! Im dropping a mixed media project called ‘Hotter Than Hell’. There’s photographs, visual artist collabs, videos, merch & all kinds of

aesthetically pleasing, hot as hell things happening this year. You can get first look content + updates on my new OnlyFans account 🔥 pic.twitter.com/e9y0sVNJWP