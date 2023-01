Asik Main Bowling Bareng, Selena Gomez dan Drew Taggart Tak Malu Umbar Kemesraan di Depan Publik

ERA.id - Belum lama ini Selena Gomez dikabarkan berpacaran dengan personel The Chainsmokers, yakni Drew Taggart. Menyusul kabar tersebut, Selena dan Drew tertangkap kamera sedang berkencan.



Dilansir dari Page Six, keduanya berkencan dengan bermain bowling bersama di kawasang New York, Amerika Serikat. Selena dan Drew disebut tak segan menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik.

Drew Taggart dan Selena Gomez (Instagram/pagesix)

Selena dan Drew secara blak-blakan bermesraan dan bercumbu setelah mencetak skor. Mereka juga tak terganggu dengan para penggemar yang meminta berfoto.

"Ada juga sekelompok gadis muda yang meminta berfoto bersama mereka, setelah seorang laki-laki meminta tanda tangan," kata salah satu saksi mata.

Drew Taggart dan Selena Gomez (Instagram/pagesix)

Saat bermain bowling bersama, Selena dan Drew tampil dengan casual. Selena tampil mengenakan sweater dan celana panjang hitam, sedangkan Drew memakai sweater bercorak dan celana panjang hitam.



Sebelumnya US Weekly menyebut bahwa Selena Gomez dan Drew Taggart memang tak menutupi hubungan mereka. Keduanya berkencan di tempat yang umum bukan privat, seperti menonton film di bioskop hingga bermain bowling.

Meski demikian, keduanya belum membuat pernyataan apa pun terkait hubungan yang sedang dijalani.