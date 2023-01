Lesti Kejora dan Rizky Billar Mendadak Datangi Polda Metro Jaya Tengah Malam, Ada Apa?

ERA.id - Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja menjalani ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah. Usai pulang umrah, pasangan Leslar ini diam-diam mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (19/1/2023) tengah malam hari.

Orangtua Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini mendatangi Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Sadrakh Seskoadi. Ketika keluar dari Polda Metro Jaya, sayangnya pasangan ini belum memberikan keterangan.

Ketika keluar, Lesti dan Billar buru-buru pergi menggunakan Alphard putih. Hanya saja, aktor berusia 27 tahun ini mengatakan akan memberikan klarifikasi dalam waktu dekat ini.

"Pasti akan segera kita infoin," tutur Rizky Billar, dikutip dari kanal YouTube Cumicumi pada Jumat (20/1/2023).

Sementara itu kuasa hukum Rizky Billar dan Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi mengatakan pihaknya masih merahasiakan tujuan kedatangannya ke Polda Metro Jaya.

Rizky Billar dan Lesti Kejora (Foto: YouTube/Cumicumi)

"Terkait hal ini, kita akan klarifikasi terkait kedatangan Mas Rizky dan Mbak Lesti. Saat memang masih harus dirahasiakan dulu. Untuk kepentingannya apa nanti akan kita kembali sampaikan," tuturnya.

Sadrakh mengatakan belum bisa memberikan keterangan lantaran laporan yang dibuat Lesti Kejora dan Rizky Billar belum selesai. Pihaknya akan memberikan klarifikasi apabila laporan sudah selesai.

"Belum selesai, nanti kita akan sampaikan. Mohon maaf ya. (Disampaikan) dalam waktu dekat," ucapnya.

"Kita akan klarifikasi dengan jelas dengan teman-teman media, terkait apa maksud dan tujuan Mas Rizky sama Mbak Lesti datang ke Polda hari ini," lanjutnya.

Sebelumnya, pesinetron Jodoh Wasiat Bapak ini pernah menyampaikan keinginan untuk melaporkan haters. Bukan hanya dirinya, kebanyakan haters juga menyerang Lesti Kejora dan Baby L. Bahkan, ia sebelumnya sempat melaporkan haters, namun prosesnya tidak berlanjut.

"Memang sebenarnya (melaporkan haters) ini sudah pernah saya lakukan. Memang saya tidak post, tidak tega. Kalau pun nanti once memang suatu saat harus memberikan pelajaran kepada orang lain, mungkin akan saya lakukan," imbuhnya, dikutip dari kanal YouTube Was Was.

"Kemarin saya pernah lakukan sekali di pengacara sebelumnya. Tapi nggak pernah saya publish, karena tidak tega," lanjutnya.