Melaney Ricardo Diduga Minta Tolong Pakai Kode Tangan, Postingan Terakhir Instagram Banjir Komentar

ERA.id - Melaney Ricardo diduga meminta tolong menggunakan kode tangan pada salah satu video yang diunggahnya. Hal ini berawal dari Melaney yang membuat video mengenai pendapatnya tentang Bunda Corla.



Pada unggahan akun @insta_julid, terlihat Melaney melakukan kode tangan dengan melipat jari jempolnya, yang mencuri perhatian. Ia mengaku akan mengungkap rahasia di balik podcastnya bersama Bunda Corla.



"Selamat datang rahasia di balik podcast. Di sini aku akan bongkar-bongkar rahasia di balik podcast yang nggak pernah aku bongkar sebelumnya. Yang pertama podcast bersama si viral Bunda Corla," ucap Melaney Ricardo.



Sepanjang video tersebut, Melaney beberapa kali melakukan kode tangan tersebut, dengan dirinya yang terus melirik ke sebelah kiri. Ini membuat netizen berpikir bahwa Melaney melakukan kode permintaan tolong.





Netizen yang menduga Melaney meminta tolong dengan kode tangan langsung membanjiri komentar postingan terakhir Instagram sang artis.



"Kak gpp kan aku ke sini krn lihat video kakak kasih kode help," ucap salah satu akun.



"Kak are you okau? Kodenya jelas banget kak Mel," tutur yang lain.



"Kak baik-baik aja kan? Banyak bgt tanda kode help dari kk jadi degdegan sendiri," sambung yang lainnya.



Sementara itu, dipantau Instagramnya, Melaney memang belum mengunggah postingan baru hari ini Sabtu (21/1/2023). Ia terakhir menggunggah postingan di beranda Instagram sekitar 20 jam yang lalu dan Instagram Stories sekitar 18 jam yang lalu.



Sebagai informasi, dilansir dari Upworthy, kode minta tolong ditunjukkan dengan mengangkat tangan dengan ibu jari diselipkan ke telapak tangan. Kemudian empat jari lainnya dilipat mengepal dan menutupi ibu jari.