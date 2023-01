Diduga Minta Pertolongan dengan Beri Kode 4 Jari, Klarifikasi Melaney Ricardo: Konyol Banget Sebenarnya

ERA.id - Presenter kondang Melaney Ricardo menjadi perbincangan publik. Sebab, ia diduga memberikan kode meminta pertolongan dalam salah satu unggahan videonya. Netizen gagal fokus dengan gerakan tangan dari istri Tyson Lynch.

Hingga akhirnya, video itu menjadi viral di media sosial, khususnya TikTok. Mengetahui hal itu, akhirnya wanita berusia 41 tahun ini memberikan klarifikasi. Sebab, banyak netizen yang khawatir dengan kondisi Melaney Ricardo.

"Melalui video ini aku ingin mengklarifikasi dan menjelaskan beberapa hal untuk teman-teman yang menanyakan dari tadi malam sampai tadi pagi, sampai baru-baru ini melalui terutama TikTok, Instagram, maupun DM sekaligus melalui WhatsApp aku, orang-orang yang dekat dan tahu nomor aku," kata Melaney Ricardo, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip pada Minggu (22/1/2023).

Ibu anak dua ini menegaskan bahwa kondisi baik-baik saja. Selain itu, Melaney Ricardo menjelaskan soal gestur empat jari tangan yang dianggap sebagai sinyal meminta pertolongan. Hal ini awalnya dilakukan karena keinginannya mencoba fitur baru di Instagram.

"I'm okay Puji Tuhan, alhamdulillah aku dalam keadaan sehat, tidak tertekan, tidak dalam keadaan membahayakan, sampai saat ini aku sehat, bahagia. Banyak banget yang nanya Kak Mel, are you okay? I'm okay," tutur Melaney Ricardo.

"Intinya kemarin aku sedang mencoba fitur baru Instagram dan aku banyak memberi tanda empat jari seperti ini. Aku pribadi tidak tahu bahwa ternyata empat jari ini sebetulnya lambang di mana orang mengirim pesan untuk minta pertolongan," tambahnya.

Bintang film Trinity Traveler ini mengatakan gestur empat jari itu sebenarnya dari unsur ketidaksengajaan. Ia menggunakan empat jari lantaran kuku palsu dibagian jempolnya copot.

"Kenapa aku kasih tanda empat jari seperti ini? Konyol banget sih sebenarnya. Karena aku menggunakan nail tip atau kuku palsu dan jempol aku copot kukunya. Ini supaya nggak kelihatan kukunya coplok alias copot," ucap Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo menegaskan dirinya tidak tahu bahwa tanda empat jari merupakan sinyal meminta pertolongan. Terakhir, ia mengucapkan terimakasih kepada netizen yang sudah memberikan perhatian.

"Aku tidak tahu bahwa jari empat itu menunjukkan meminta pertolongan. Sampai akhirnya, Instagramku ramai, kesini gara-gara TikTok heboh. Jadi aku cek," paparnya.

"I am okay, aku belajar baru bahwa jari empat itu meminta pertolongan. Terimakasih buat teman-teman sudah memberikan perhatian. I am okay, i am happy, i am healthy," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa bersyukur karena kondisi Melaney Ricardo baik-baik saja.

"Syukur deh kalau nggak kenapa-kenapa," komentar akun @mulyanidewiu****

"Alhamdulillah mbak nggak kenapa-kenapa," tulis akun @ima****

"Tuh benar kan nggak apa-apa dia hehe." kata akun @fitrifah****