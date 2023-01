Mancing Semut, Cara Tak Lazim Dikta Wicaksono Hilangkan Jenuh dan Stress di Rumah

ERA.id - Pradikta Wicaksono atau biasa disapa Dikta memiliki kegiatan cukup unik untuk menghilangkan rasa jenuh dan stress. Awalnya Dikta mengaku sering merasa stress jika sudah bekerja terlalu berlebihan atau pun memikirkan banyak hal.



"(Penyebab stress) Pertama biasanya karena over work, habis itu jadi over thinking. Baru habis itu jadi over screen," ujar Dikta saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta, belum lama ini.



Jika sudah merasa stress dan jenuh akan pekerjaannya, Dikta akan melakukan kegiatan lain. Ia biasanya berolahraga dan bermain bersama kucing.



"Kalau sudah gitu biasanya gue chill dulu, keluar dari situ, nggak mau berurusan sama kerjaan. Gue main sama kucing gue, olahraga, free dive. Setelah itu baru balik ke kerjaan lagi, rasanya sudah fresh lagi," jelasnya.



Selain kegiatan di atas, Dikta ternyata punya kegiatan lainnya yang cukup unik untuk menghilangkan stress. Ia menyebutnya sebagai mancing semut, yang mana kegiatan ini sudah dilakukannya sejak kecil.



"Kalau sudah bosan main sama kucing, gue mancing semut pakai rumput. Itu gue sudah senang saja. Di rumah gue itu banyak rumput," ucapnya.



Lebih lanjut, Dikta mengatakan bahwa untuk menghilangkan stress tidak perlu melakukan kegiatan mahal, seperti liburan ke luar negeri. Baginya dengan melakukan kegiatan masa kecil sudah merupakan hal menyenangkan.



"Gue recall lagi memori waktu kecil dulu biasa ngapain. Kegiatan yang dekat jita saja, nggak usdah yang jauh, itu mahal. Kayak libura ke Jepang atau lainnya," pungkas Dikta Wicaksono.