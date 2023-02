Gegara Salah Pola Asuh, Anak Nycta Gina dan Rizy Kinos Jalani Terapi, Netizen Nyinyir: Lulusan Dokter tapi Nggak Guna

ERA.id - Anak pertama dari pasangan Nycta Gina dan Rizky Kinos, Panutan Adhya Semesta Trinycta atau yang disapa Uta mengalami keterlambatan dalam masa pertumbuhan. Uta rupanya salah pola asuh hingga tidak mengalami masa merangkak ketika masih bayi.

Kesalahan pola asuh ini membuat perkembangan Uta menjadi terlambat. Terapis yang menangani Uta, Aisyah, menduga bahwa putra Nycta Gina ini dimanja dan tidak diperbolehkan banyak bergerak ketika masih kecil.

"Kalo kata Aisyah sih, mungkin waktu kecil terlalu dimanja. Masa sih gara-gara aku terlalu dimanja dan nggak boleh ini itu anak aku jadi bisa terlambat gitu?" tanya Nicyta Gina kepada terapis, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip pada Rabu (1/2/2023).

Lalu, Aisyah mengatakan perkembangan Uta yang terlambat memengaruhi sensor sistem. Bagian yang terpengaruh adalah vestibular atau keseimbangan.

"Iya soalnya itu bakalan berpengaruh sama ke sensoris sistemnya otak. Jadi, kalau Mbak Gina tahu itu tentang pyramid of learning. Nah disitu itu tahapan-tahapan perkembangan anak," jelasnya.

"Ini ada masalahnya dibagian vestibular. Vestibular itu adalah keseimbangan. Jadi vestibular itu berpengaruh sama posisi perubahan kepala," lanjutnya.

Sang ahli terapis mengungkapkan hal ini berpengaruh pada perkembangan Uta dan menjadi masalah kedepannya.

"Makanya nanti buat perkembangan si anak juga ikut bermasalah. Nah jadi perkembangan si anak juga ikut bermasalah," tuturnya.

Lebih lanjut, Aisyah mengungkapkan Uta adalah tipe anak yang tidak bisa diam. Ketika sedang makan, Uta harus lari-lari dahulu baru mau menyantap makanannya.

"Jadi Uta ini gangguannya organik atau kurang stimulasi?" tanya Nycta Gina.

"Dalam sensori sistem itu ada responnya ada 3, jutfine, hiposensitif sama hipersensitif. Uta itu ada gangguan di hiposensitif bagian proprioseptif. Kenapa? karena di bagian proprioseptif merupakan gerak tubuh," kata Aisyah.

"Gerak itu berpengaruh dalam arti kontraksi otot dan pergerakan dalam persendian. Uta itu kayak tipe anak pecicilan yang nggak bisa diem. Kayak makan harus lari-larian, ada juga makan yang harus diem aja. Yang bagus anak diem saja," lanjutnya.

Potongan video itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen ada yang nyinyir karena Nycta Gina menempuh pendidikan sebagai dokter gigi. Namun, ada juga netizen memberikan dukungan kepada Nycta Gina.

"Padahal background Nycta Gina dokter lho. Bukannya akses untuk dapat info kesehatan lebih bisa update kan," komentar akun @noorna****.

"Padahal lulusan dokter tapi nggak ada guna. Kuliah juga paling asal kuliah nggak ada ilmu yang masuk ke otak sama sekali. Kalah sama emak-emak yang nggak sekolah tinggi tapi logikanya masih jalan," tulis akun @joana_dkurni****.

"Mama nycta itu seorang dokter. Punya privilege untuk mendapatkan knowledge khususnya bidang kesehatan. Walaupun bukan spesifik kaya dokter anak ya, but she still makes mistakes. Dia nggak malu terus belajar dan mengakui kesalahannya dalam kesalahan pola asuh. Buat mamak-mamak di luar sana jangan menyerah ya mak. Bu dokter Gina aja bisa bikin kesalahan pada pola asuh anaknya loh. Semangat belajar jadi orang tua untuk memberikan yang terbaik buat anak," kata akun @hijrah_aust*****.