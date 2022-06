Berhenti Siaran, Nycta Gina dan Desta Ngaku Ada Masalah dengan Pihak Radio

ERA.id -NNycta Gina dan Desta Mahendra akhirnya mengungkap alasan keduanya berhenti siaran di radio Prambors. Seperti diketahui, keduanya merupakan rekan siaran untuk program Desta and Gina in the Morning (DGITM), yang merupakan salah satu daya tarik radio tersebut.

Setelah bekerja sama selama 7 tahun sejak 2014, Desta secara mengejutkan memutuskan hengkang pada Februari 2022 lalu. Hengkangnya Desta kemudian disusul oleh Nycta Gina.



Desta dan Nycta menyampaikan bahwa keluarnya dia karena memang ada masalah dengan pihak radio. Tak hanya itu, alasan lainnya adalah karena efek pandemi yang harus mereka hadapi.



"Efek pandemi kemarin, harus ada merelakan. Akhirnya dua tahun gue merasa cukuplah, gitu," kata Desta dilansir dari YouTube Vindes.



Tag: Nycta Gina Desta Mahendra prambors