Ditinggal Nikah Jessica Iskandar, Richard Kyle Cari Pendamping Lewat The Bachelor

ERA.id - Model Richard Kyle mulai membuka hati pasca gagal nikah sekaligus ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya, Jessica Iskandar. Richard mulai membuka hati dengan mencari calon pendamping lewat The Bachelor Indonesia.

Lewat The Bachelor Indonesia, Richard Kyle akan melakukan kencan romantis dengan 19 wanita cantik ke 49 destinasi eksotis dan romantis di Pulau Dewata, Bali. Richard mengaku tak ragu untuk menerima tawaran pencarian jodoh lewat The Bachelor Indonesia lantaran ia masih sendiri.

“Masih jomblo, motivasi aku emang let's say aku merasa ini once in a lifetime, kesempatan yang luar biasa,” kata Richard Kyle saat ditemui di kawasan SCBD, Kamis (2/2/2023).

Richard Kyle The Bachelor Indonesia (Dok: Era/Nurul Tryani)

Lalu, kata Richard, kepribadiannya yang gemar olahraga dan berpetualang sangat cocok untuk melakukan hal baru dengan menjadi The Bachelor.

“Buat aku, aku seorang yang adventures banget, spontan, risk taker, jadi buat aku kenapa (nggak) jadi The Bachelor. I think ini kesempatan yang luar biasa, aku sangat bangga bisa bergabung sama mereka,” pungkasnya.

The Bachelor Indonesia merupakan versi lokal pertama dari reality show dengan judul yang sama produksi Warner Bros Discovery. Versi Indonesia ini diproduksi di Indonesia oleh Fremantle Indonesia.

Model 35 tahun itu mengaku dari 19 kontestan beberapa diantaranya memiliki kriteria yang cocok dengan dirinya. Namun ia juga mengaku kesulitan lantaran banyak dari kontestan yang bertolak belakang dengan kriteria yang dicari.

“Para partisipan 19 wanita ini semua ada sifat yang cocok sama aku, tipe-tipenya beda juga, semua sifat beda, of course kita jalanin buat mengenal semua satu-satunya itu tantangan buat aku,” ungkapnya.

Misi pencarian pendaming Richard Kyle bersama 19 wanita cantik ini akan tayang perdana di HBO dan HBO Go mulai 10 Februari 2023. Nantinya The Bachelor Indonesia memiliki format 10 episode yang tayang setiap Jumat.