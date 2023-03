Fakta Terbaru Skandal Yoo Ah In, Diduga Gunakan Propofol 73 Kali dalam Setahun

ERA.id - Aktor Yoo Ah In diduga menggunakan propofol sebanyak 73 kali sepanjang tahun 2021 lalu. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian setempat berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan, pada Senin (27/2/2023).

Dilansir dari Korea Herald, propofol yang digunakan Yoo Ah In diperoleh dari resep periode Januari hingga Desember melebihi 4,4 liter. Obat yang biasa digunakan sebagai anestesi pasien itu digunakan sang aktor sebanyak 6 kali dalam sebulan.

Jika ditotalkan, maka Yoo Ah In menggunakan propofol mencapai 73 kali dalam setahun. Penggunaan jumlah demikian sudah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang seharusnya menggunakan propofol hanya satu kali dalam sebulan.

Dengan demikian, catatan penggunaan propofol Yoo Ah In ditambahkan dalam surat perintah penggeledahan dan penyitaan atas penggunaan narkoba ilegal yang dilakukannya. Yoo Ah In sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan, serta agensinya UAA sudah mengonfirmasi pihak mereka akan kooperatif menangani kasus ini.

Sementara itu, skandal penyalahgunaan obat-obatan ini membuat banyak proyek Yoo Ah In terancam mundur bahkan gagal tayang. Hingga saat ini tercatat ada 6 proyek yang meninjau ulang perilisan dan jadwal syuting karena kasus Yoo Ah In, seperti film The Match dan serial Hellbound season 2.