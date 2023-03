Mengenal Profil Verrel Bramasta, Artis yang Gabung Parpol di Usia Muda

ERA.id - Cukup banyak artis Indonesia yang masuk ke dunia politik. Salah satu yang terbaru adalah bergabungnya Verrel Bramasta ke tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu. Masyarakat pun penasaran dengan profil Verrel Bramasta karena dia belum punya pengalaman di dunia politik.

Selain itu, Verrel masih muda dan kariernya di dunia hiburan masih sangat bagus. Berbagai faktor tadi menjadi alasan warganet terkejut saat Verrel mengabarkan bahwa dirinya bergabung dengan partai politik (parpol).

Verrel Bramasta gabung PAN (Instagram @bramastavrl)

Pada 9 Februari, Verrel Bramasta mengunggah foto dirinya yang sedang duduk di sebuah kursi di sebuah ruangan dengan logo PAN terpasang di dinding. Unggahan tersebut dilengkapi caption yang mengisyaratkan bahwa Verrel siap memperjuangkan suara kaum milenial.

“Bismillah. Siap memperjuangkan aspirasi millennial dan memperjuangkan rumah tangga kita nanti,” ungkap Verrel, dikutip Era.id dari akun Instagram @bramastavrl.

Unggahan tersebut mendapatken reaksi yang beragam dari warganet. Beberapa orang mendukung dan mendoakan, tetapi tak jarang pula yang meragukan.

“PAN Partai Artis Nasional... Seperti kata netizen gapapa 0 pengalaman,yng penting ‘bakat sensasi nya nanti’,” ungkap salah satu warganet di kolom komentar unggahan Verrel.

Profil Verrel Bramasta

Verrell Bramasta merupakan aktor dan model. Pria kelahiran Jakarta, 11 September 1996 ini merupakan anak pasangan selebritas yang saat ini telah bercerah. Ayahnya Ivan Fadila dan ibunya Venna Melinda.

Keduanya adalah selebritas Tanah Air. Selain itu, sang ibu juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009—2014 dan 2014—2019.

Sebelumnya, dia tergabung dalam Partai Demokrat. Saat ini, Venna Melinda bergabung dengan Partai Perindo untuk menghadapi pesta politik tahun 2024.

Faktor fisik dan orang tua membuat Verrel tak butuh waktu lama untuk menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dia kemudian terjun ke dunia hiburan.

Sinetron yang pertama kali dia bintangi adalah Bintang di Langit (2014). Setelah itu, wajah Verrel semakin sering terlihat di layar kaca.

Tak hanya di dunia seni peran, Verrel kemudian mengasah bakat seni lain yang dia miliki, seperti musik elektronik (DJ) dan tarik suara. “Aku Cinta Padamu” adalah lagu pertama yang dilahirkan oleh Verrell. Meski demikian, Verrel ternyata lebih bersinar di dunia seni peran.

Karya Verrel Bramasta

Beberapa judul sinetron pernah dibintangi Verrel Bramasta. Setelah Bintang di Langit, dia tampil dalam Penyihir Cantik, Rajawali, 7 Manusia Harimau New Generation, dan Cinta dan Rasa.

Dia juga pernah dipercaya untuk bermain dalam film layar lebar. Beberapa judul film yang pernah dia bintangi adalah LDR, Where is my Romeo, Dubsmash dan ILY From 38.000 Ft. Tak hanya itu, Verrel juga diketahui pernah bermain dalam sejumlah FTV, seperti Lovedia: Cinta Setengah Sadar, Delivery Cinta Dijalan Cinta No.26, dan Cleaning Service Kesayangan si Bos.

Dalam kehidupan pribadi juga cukup menarik perhatian masyarakat, terutama terkait hubungan asmara. Artis cantik nan imut, Natasha Willona, merupakan nama yang tak pernah jauh dari Verrel Bramasta hingga saat ini.

Keduanya pernah memiliki hubungan asmara. Namun, setelah hubungan tersebut berakhir, keduanya masih tampak akrab. Penggemar dari kedua selebritas ini pun akhirnya kerap mengungkapkan harapannya agar Natasha dan Verrel kembali bersatu dalam sebuah ikatan asmara.

Itulah beberapa informasi mengenai profil Verrel Bramasta. Masuknya Verrel ke dunia politik tentu menjadi perhatian para penggemar. Terkait kemampuan Verrel menjadi penyambung lidah rakyat, hal itu hanya bisa ditunggu pembuktiannya.