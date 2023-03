Haechan NCT Dream Punya Hobi Baru Selain Musik, Apa Itu?

ERA.id - Penyanyi idola K-pop Lee Dong-hyuck atau dikenal sebagai Haechan dari grup NCT Dream mengungkap hobi barunya di luar dunia musik, yakni memotret.

"Hobiku sekarang kamera, memotret. Aku suka memotret member (NCT) lain. Aku akan unggah lebih banyak ke depannya," kata Haechan dalam konferensi pers menjelang konser NCT Dream di ICE BSD, Tangerang, dikutip Minggu (5/3/2023).

Dia bersama NCT Dream, subunit grup NCT kini berfokus menggelar tur konser solo "NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM" di beberapa kota Asia termasuk Indonesia, Eropa dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, konser dijadwalkan berlangsung selama tiga hari terhitung Sabtu (4/3) hingga 6 Maret 2023 di ICE BSD City. Haechan mengatakan dia dan NCT Dream berpikir keras untuk menunjukkan yang terbaik kepada para penggemar mereka atau kerap disebut NCTzen, di Indonesia.

"Kami mau menunjukkan apa yang kami bisa supaya penggemar senang dan juga kami enggak sering datang ke Indonesia berinteraksi dengan penggemar," tutur Haechan.

Oleh karena itu, agar bisa berinteraksi dengan penggemar di Indonesia, pria yang pernah melantunkan lagu "Cinta Luar Biasa" bersama Doyoung NCT 127, milik penyanyi Andmesh Kamaleng itu berusaha mempelajari bahasa Indonesia

Haechan sebelumnya pernah mempelajari bahasa Indonesia bersama rekannya di NCT yakni Yuta, Doyoung dan Taeil sebagai bagian dari konten YouTube NCT Daily berjudul "Let’s get it~! Learning Bahasa Indonesia!| The 1st Period | HALO! INDONESIAN SCHOOL" yang diunggah pada 21 Agustus 2020.

Dalam konten kini yang sudah ditonton sebanyak 6,3 juta kali itu, dia mempelajari berbagai kata dalam bahasa Indonesia termasuk ucapan salam seperti, "selamat pagi, bu" dan "selamat datang" serta kalimat saat memperkenalkan diri misalnya, "apa kabar", "nama saya".