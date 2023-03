Kendaraan Mewah Wahyu Kenzo, Mulai dari Ferrari hingga Rolls-Royce

ERA.id - Baru-baru ini crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo ditangkap oleh polisi sebagai tersangka kasus investasi robot trading. Hal tersebut membuat netizen penasaran dengan koleksi kendaraan mewah Wahyu Kenzo.

Sebagaimana diketahui, Wahyu melalui akun Instagram pribadinya wahyukenzo88 kerap memamerkan beberapa kendaraan mewah. Apa saja? berikut ini beberapa di antaranya:

Kendaraan Mewah Wahyu Kenzo yang Biasa Dipamerkan

Rolls-Royce Wahyu Bersama Rolls Royce (Instagram)

Dalam unggahan tahun 2021, terlihat memperlihatkan posenya bersama mobil mewah Rolls-Royce. Foto tersebut diambilnya (bedasarkan lokasi tag dalam unggahan) saat dirinya liburan di Dubai. Meskipun demikian, tidak diketahui secara pasti apakah mobil tersebut miliknya atau bukan.

Mercedes-Benz Brabus

Dalam waktu hampir bersamaan dan di tahun yang sama (2021 di Dubai), Wahyu juga memamerkan mobil Mercedes-Benz Brabus.

Padahal mobil ini memiliki harga yang fantastis. Harga Mercedes-Benz BRABUS G800 2022 BRABUS 4.0 yang dijual di DKI Jakarta Automatic Wagon bahkan mulai dari Rp11 miliar.

Ferrari Wahyu berpose di dalam mobil Ferrari (Instagram)

Dalam unggahan bulan November 2021, terlihat Wahyu memamerkan kendaraan mahal lainnya yaitu Ferrari. Wahyu terlihat sedang duduk di kabin Ferrari. Hal tersebut diketahui dengan aksen kabin yang dominan berwarna merah dan terlihat logo kuda jingkrak.

Wahyu Kenzo Menjadi Tersangka Investasi Bodong

Wahyu Kenzo sudah ditetapkan Polda Jatim sebagai tersangka dalam kasus investasi robot trading yang merugikan korban mencapai hampir Rp9 triliun. Kini, Wahyu langsung ditahan polisi.

"Dari hasil keterangan (dari proses penyidikan) sementara, diperkirakan kerugian (korban) mencapai hampir Rp9 triliun, dengan prakiraan jumlah korban kurang lebih 25 ribu orang," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto di Mapolda setempat, Surabaya, Rabu (8/3/2023).

Wahyu Kenzo Dilaporkan oleh Korban Investasi Bodong

Terkait dengan awal mula Wahyu kenzo menjadi tersangka, Kapolres Malang Kota Kombes Pol. Budi Hemanto menjelaskan jika kasus bermula ketika salah satu anggota robot trading berinisial MY melaporkan Wahyu Kenzo ke Polresta Malang beberapa bulan lalu.

Berdasarkan penelurusan, Wahyu Kenzo yang mendirikan bisnis robot trading meminta RE untuk datang menemui korban agar mempresentasikan soal robot trading dengan bendera Auto Trade Gold (ATG) pada Juli 2021.

Korban MY lantas bergabung pada November tahun yang sama dengan membeli robot sebesar lebih dari Rp42 juta dan deposit lebih dari Rp1 miliar.

Pada awalnya, korban menerima keuntungan seperti dijanjikan Wahyu Kenzo. Karena itu, pada Januari 2022, MY mentransfer kembali sebesar lebih dari Rp4 miliar.

Kemudian kecurigaan muncul ketika korban hendak melakukan penarikan sebesar 25.000 dolar AS namun gagal. Ditarik 2.000 dolar AS pun juga gagal. Bahkan, penarikan lebih kecil dari itu pun juga masih pending. Hingga kemudian MY melapor ke polisi.

Budi menuturkan, pihaknya melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban. Wahyu Kenzo dipanggil dua kali dalam statusnya sebagai saksi tapi mengabaikan. Hingga akhirnya polisi melakukan penjemputan paksa terhadap Wahyu Kenzo di Surabaya pada Sabtu, 4 Maret 2023.

"Dan setelah dilakukan gelar perkara pada 5 Maret 2023, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Budi. (Ant)

