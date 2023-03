Dicibir Sepi Job, Agnez Mo Sentil Netizen: Satu Job Cukup untuk Beberapa Tahun!

ERA.id - Agnes Monica atau biasa dikenal Agnez Mo menanggapi cibiran haters yang menyebut dirinya sepi job. Dengan jawaban menohok, kekasih Adam Rosyadi ini menegaskan dirinya memilih dan nampaknya tidak perlu dijelaskan.

Saat melakukan live streaming, Agnez Mo membacakan salah satu komentar netizen yang menyebutnya sepi job lantaran jarang muncul di acara musik atau TV. Mengetahui hal itu, Agnez Mo langsung menertawakan.

"Sepi job ya Nes?" kata Agnez Mo, yang membacakan komentar dari netizen, dikutip dari unggahan video @lambegosiip pada Jumat (17/3/2023).

Lalu, pelantun lagu "Coke Bottle" ini menunjukkan komentar tersebut kepada salah satu penari latarnya. Penari latar Agnez itu lantas menimpaki pertanyaan netizen sambil tertawa.

"Wah, mereka nggak tau. Parah loh," celetuk salah satu dancer.

Sembari tertawa, mantan kekasih Wijaya Saputra ini mengaku hanya ingin menekuni satu job dan cukup sampai beberapa tahun kedepan.

"Eh, orang tuh di mana-mana, maunya job cuma satu. Tapi cukup untuk beberapa tahun hahahaha," kata Agnez Mo sambil mengedipkan mata.

Mendengar pengakuan Agnez Mo, para dancer langsung tertawa dan bertepuk tangan. Perempuan berusia 36 tahun ini menegaskan dirinya pilih-pilih dalam pekerjaan. Ia tak mau terburu-buru saat menerima tawaran pekerjaan.

"Masa perlu dijelasin sih kayak begitu? Aduh, itu bukan sepi namanya, tapi memilih. Di saat kita punya pilihan, kita nggak perlu gegabah pada saat memilih banyak. Kita cukup pilih satu and it's good for like few years gitu," jelasnya.

Pemain sinetron Pernikahan Dini ini mengungkapkan dirinya harus menjawab komentar netizen untuk diberikan pemahaman. Ketika membalas komentar menohok, Agnez Mo mengaku suka dicap sombong.

"Masa masih dijelasin sih? Itu kadang-kadang haters mesti di ih," ucapnya sambil menyentil ke arah kamera

"Kalau kita gak komentar kadang-kadang orang tuh mikirnya kita gak bisa ngomong. Padahal kalau kita ngomong sekali nanti bilangnya sombong. Antara sombong sama kenyataan itu beda loh," lanjutnya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri respon netizen. Mereka memuji Agnez Mo yang memberikan jawaban menohok usai disebut sepi job oleh haters.

"Keren jawaban. Itu lah artis berkualitas, cukup satu job tapi penghasilan cukup untuk beberapa tahun. Bukan kayak artis lagi mati-matian banyak job akhrinya penyakitan karena kecapean," komentar akun @hutabarat****.

"Jangan langsung di ulti gitu dong Agnez Mo. Sekali tampil aja bayaran dia bisa beli rumah belum jadi brand ambassador lagi," tulis akun @baim_tanuwi******.

"Orang pintar pilih yang terbaik orang cerdas menjawab pertanyaan simpel tepat. Idolaku pokoknya," kata akun @yatina****.