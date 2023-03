Papa Gabor Susul Laura Anna, Greta Irene Tulis Pesan Haru: Semoga Semuanya Bisa Ketemu Lagi

ERA.id - Ayah mendiang Laura Anna, Papa Gabor meninggal dunia pada Kamis (16/3/2023). Kabar duka ini disampaikan oleh kakak Laura Anna, Greta Irene melalui Instagram pribadinya.

Lewat Instagram stories-nya, Greta Irene membagikan foto Laura Anna dan Papa Gabor sedang berbaring di atas kasur. Lalu, Greta Irene menuliskan perpisahan ayahnya yang menyusul kepergian sang adik.

"Sekarang udah berdua lagi yaa di sana, udah nggak sakit lagi dua-duanya. Udah bersama-sama lagi dengan tenang yaa," tulis Greta Irene, dikutip dari Instagram stories @gretairn pada Jumat (17/3/2023).

"Semoga nanti semuanya bisa ketemu lagi ya huhu. Tenang aja semuanya bakalan dijagain terus sama Iren seperti biasa. Now, i got to do the hardest part again to Janos and Petra but it's okay," tambahnya.

Unggahan Greta Irene (Foto: Instagram stories/@gretairn)

Lebih lanjut, Greta Irene meminta netizen agar mendoakan Papa Gabor dan Laura Anna supaya tenang disisi sang pencipta. Ia mengaku belum mendapatkan info dari keluarga ayahnya di Hungaria.

"Aku yakin mereka pasti kuat amin amin. Mohon doanya yah semuanya untuk saat ini memang belum ada info apa-apa dari Hungaria," tuturnya.

Berikutnya, Greta Irene membagikan foto kedua adiknya, Janos dan Petra. Ia merasa tak tega dengan Janos dan Petra karena harus kehilangan kedua orang dicintainya.

"Paling nggak tega sama mereka lagi (Janos dan Petra), baru satu tahun Laura pergi, baru aja Janos dan Petra ceria lagi, sekarang harus gini. Ya Tuhan, dek dunia keras banget ke kalian ya. Yang kuat ya sayang-sayangku," tambahnya.

Sebelumnya, Greta Iren menyampaikan kabar duka kepergian ayahnya lewat Instagram stories-nya.

"Telah pulang ke rumah bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus pada hari Kamis, 16 Maret 2023 di Hungaria pada dini hari waktu setempat: Papa dan keluarga kami yang terkasih Edelenyi Gabor di usia 74 tahun," tulis Greta Iren.

Pada unggahan tersebut, Greta juga meminta maaf jika ada kesalahan sang ayah semasa hidupnya. Ia juga memanjatkan doa atas kepergaian sang ayah.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau. Kiranya segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, diterima di sisi-Nya dan semoga keluarga dianugerahi penghiburan dari Tuhan." pungkas Greta Iren