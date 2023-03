Marshel Widianto Mendadak Umumkan Kelahiran Anak Pertama dari Cesen Eks JKT48, Netizen Kebingungan: Kapan Nikahnya?

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari komedian Marshel Widianto. Ia mendadak umumkan kelahiran anak pertamanya dengan Yensen Indiani atau Cesen eks JKT48.

Berita bahagia ini disampaikan oleh Marshel di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pemain film Laundry Show ini memamerkan wajah anaknya dan Cesen saat sedang melahirkan.

Di slide pertama, Marshel memperlihatkan foto wajah putra pertamanya. Di slide kedua, foto memperlihatkan sang bayi sedang melakukan Inisiasi Menyusui Dini.

Lalu di bagian terakhir, ia memamerkan foto pernikahannya dengan Cesen. Sayangnya, Marshel tak menjelaskan lebih rinci kapan pernikahan itu diselenggarakan.

Sementara di bagian keterangan Instagram pribadinya, Marshel Widianto mengucapkan terima kasih bagi orang-orang yang sudah memberikan doa.

"Huaaaaa!! Teman-teman! Terima kasih untuk setiap doa yang baik dari teman-teman buat aku ya. Ini kabar gembira: Telah lahir seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apa pun juga," tulis Marshel Widianto, dikutip dari Instagram-nya pada Minggu (19/3/2023).

"Bahagiaaaa…. dan semoga kebahagiaan yang lebih-lebih lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku ini di dalam kehidupannya. Ini suatu kehormatan. Dengan segenap hati dan jiwa akan kujaga, kurawat, dan aku sayangi," lanjutnya.

Pria berusia 26 tahun ini memperkenalkan putra pertamanya yang bernama Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto.

"Dear Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto, selamat datang di dunia ya, Nak.. Papa dan Mama sayang sama kamu," katanya.

Lebih lanjut, Marshel Widianto memanggil Cesen eks JKT48 sebagai istri. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sang istri tercinta.

"Terima kasih juga istri kuh @ceseniy Widianto yang sudah menjaga Anak kuh dan selalu sabar untuk segala support tanpa terlihat. Terima kasih," katanya.

Komedian asal Tanjung Priok ini mengaku senang bisa membahagiakan orang-orang disekitarnya. Tetapi, ia kini merasa senang karena memiliki orang tua, mertua, istri dan putranya yang baru saja dilahirkan.

"Selama ini aku mencoba membahagiakan orang-orang di luar sanaaa. Tapi kali ini biarkan aku Bisa berbahagia dengan di dalam sini. Aku sayang kalian berdua sekaligus orang tua kuh dan mertuakuh," lanjutnya.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari sesama publik figur. Mereka mengucapkan selamat atas pernikahan dan lahirnya sang buah hati.

"Selamat adikyuu tersayang! So proud of you. Semoga anak, istri sehat selalu, congrats once again," komentar Luna Maya.

"Congratss Marcel!" kata Atta Halilintar.

"Aww welcome to parenthood. Congrats nyo," tulis Gading Marten.

"Congratulations sehat selaluuuu bayiik," ungkap Rebecca Klopper.

Berbeda dengan netizen, mereka langsung kebingungan dan bertanya-tanya kapan pernikahan Marshel Widianto dengan Cesen eks JKT48 ini diselenggarakan. Hal ini karena Marshel dan Cesen tidak pernah mengunggah kabar pernikahan mereka.

"Kapan nikahnya?" tanya akun @demin****_.

"Btw kapan nikahnya Marchel?" kata akun @iman****.

"Anda bingung? Sini kumpul kita sama-sama," komentar akun @ilhamansyari****.

"Kaget pertama, Marshel udah nikah. Kaget kedua nikahnya sama anak JKT48," lanjut akun @brightw*****.