Minta Maaf Pakai Akun IG Baru Usai Sebut Jennie BLACKPINK Malas, Boy William: Aku Tidak Punya Niat Jahat

ERA.id - Presenter Boy William akhirnya meminta maaf usai menyebut Jennie BLACKPINK malas saat konser di Jakarta. Hal ini disampaikan lewat unggahan video di akun Instagram barunya.

Dalam video itu, ia mengaku tidak punya niat jahat usai menyentil penyanyi bernama asli Jennie Kim. Pria yang tengah dekat dengan Ayu Ting Ting ini meminta maaf usai menyebut Jennie BLACKPINK malas saat konser di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11-12 Maret lalu.

Pernyataan itu pun mengundang perdebatan hingga ia membuat klarifikasi kepada para penggemar BLACKPINK, BLINK yang merasa tersinggung atas ucapannya.

"Hai semuanya, aku Boy William. Aku membuat video ini untuk mengklarifikasi, juga meminta maaf secara tulus kepada kalian yang tersinggung," ujar Boy William menggunakan bahasa Inggris, dikutip pada unggahan video Instagram @boywilliam1717 pada Senin (20/3/2023).

Bintang film Potong Bebek Angsa ini mengaku awalnya hanya membuat lelucon dan ia kaget malah dianggap serius.

"Aku membuat lelucon yang ternyata bukan sekadar lelucon, tapi ternyata lebih dari sekadar lelucon," tuturnya.

Pria berusia 31 tahun ini mengaku tak punya niat untuk berkata buruk, apalagi menjelekkan Jennie BLACKPINK. Ia mengakui tak berpikir panjang ketika menyebut Jennie malas saat konser di Jakarta.

"Karena dalam momen itu, aku tidak berpikir panjang dan aku paham tidak bisa menarik ucapanku lagi, dan aku minta maaf karena itu. Aku nggak bermaksud mengecewakan seseorang atau berkata buruk tentang orang lain," jelasnya.

"Aku tidak punya niat jahat untuk menjatuhkan atau berbicara hal buruk tentang orang lain. Aku belajar dari kesalahan aku dan terima kasih telah mengingatkanku," tambahnya.

Mantan kekasih Karen Vendela ini sengaja membuat video klarifikasi lantaran banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Lalu, akun palsu itu membuat klarifikasi palsu.

"Dan semua klarifikasi itu tidak benar dan tidak valid karena aku tidak membuat semua itu. Ini video pertama yang aku buat untuk mengklarifikasi segalanya," tegasnya.

"Sekali lagi, terima kasih dan aku minta maaf," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen memperingatkan agar Boy William hati-hati dalam berbicara. Ada pun sebagian netizen yang heran dengan fans K-Pop sampai menghujat dan menghilangkan akun Instagram Boy.

"Bukan fans BP, bukan fans Boy. Tapi namanya zaman sekarang musti kudu hati-hati dalam berbicara. Even itu opinion atau pendapat atau it's just a jokes ya, kita nggak tahu manusia zaman sekarang udah beda banget, ada yang terima, ada yang nggak. Makanya think twice before you speak harus liat sikon kedepannya," komentar akun @limbongdeb****.

"Kelewatan sih karena seseorang beropini sesuatu yang nggak mau mereka liat, malah ngebuat akun orang jadi hilang. Semoga kedepannya bisa lebih bijak lagi menggunakan sosial media yah," tulis akun @haloha****_.

"Ngapain minta maaf, semua orang berhak memberikan pendapat, artis indo aja yang konsernya ratusan ribu, kalau penampilannya dirasa kurang saat konser juga pasti di komplen netizen, di hujat habis habisan, apalagi seorang jennie yang bayar nontonnya jutaan," kata akun @by.pnds****.

"NGGAK USAH MINTA MAAF. PENDAPAT MASING-MASING BEBAS UNTUK DIUNGKAPKAN. KENAPA HARUS MNTA MAAF?" tanya akun @jasmine_ale***.*.

Sebelum akun Instagramnya hilang, video Boy William menyebut Jennie BLACKPINK malas di YouTube Kiky Saputri menjadi viral di media sosial. Obrolan menyinggung Jennie tersebut bermula saat Kiky menanyakan alasan Boy jarang mengambil program televisi.

"Gue happy-happy saja kerja di TV. Tapi mood gue mungkin nggak sekeluar kalau gue di belakang komputer, meeting sama tim," tutur Boy William, dikutip dari akun gosip @lambegosiip.

Kiky Saputri pun menyinggung soal seseorang yang suasana hatinya tidak menentu di depan kamera. Boy William dengan gamblang menyebut Jennie BLACKPINK.

"Kalau itu excited banget (di balik layar). Tapi kalau sudah di depan kamera, kalau lagi nggak mood jadi kayak siapa?" tanya Kiky.

"Jennie BLACKPINK kali ya," jawab Boy.

Lebih lanjut, Boy William mengaku bahwa ia menonton konser BLACKPINK yang digelar di Stadion Utama Bung Karno. Menurutnya Jennie malas saat tampil, yang turut disetujui oleh Kiky Saputri.

"Tapi sumpah ya, gue kemarin nonton BLACKPINK nih. Gue suka sama semuanya nih, I love BLACKPINK. Tapi gue nggak tahu kenapa Jennie kemarin kayak malas saja," kata Boy.