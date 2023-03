Sempat Kepergok Ciuman, Terungkap Hubungan Harry Styles dan Emily Ratajkowski Cuma Sebatas Sahabat

ERA.id - Harry Styles dan Emily Ratajkowski menghebohkan publik setelah keduanya kepergik ciuman di pinggir jalan. Hubungan mereka pun kini terungkap dan disebut sebatas sahabat.

Seorang sumber mengatakan Harry Styles dan model satu anak itu hanya sebatas sahabat meski keduanya kedapatan berciuman di depan publik. Mereka juga dikatakan mengenal satu sama lain.

“Harry dan Emily mengenal satu sama lain. Mereka telah bersahabat untuk sementara waktu,” kata sumber itu dikutip People, Senin (27/3/2023).

Selain mengungkap hubungan Harry dan Emily, sumber itu juga menambahkan bahwa model 31 tahun itu juga bersahabat dengan mantan Harry, Olivia Wilde.

Diketahui sebelumnya Harry Styles dan Emily Ratajkowski berbagi ciuman mesra di sebuah pinggir jalan di Tokyo, Jepang. Dalam foto dan video yang dibagikan The Daily Mail, Pelantun "As It Was" itu terlihat mengenakan kemeja putih dengan jaket hitam dan celana berwarna senada, sedangkan pembawa acara podcast High Low with EmRata terlihat mengenakan jaket berwarna pink dan hitam serta rok panjang berwarna hitam.

Keberadaan Harry di Jepang ini untuk tampil sebagai bagian dari rangkaian konser Love on Tour miliknya. Sementara kedekatan Styles dan Emily ini terjalin setelah ia putus dengan Olivia di bulan November lalu setelah dua tahun bersama.

Emily sendiri sebelumnya dikatikan dengan Pete Davidson dan Eric Andre setelah bercerai dari Sebastian Bear-McClard pada tahun 2022. Dari pernikahan dengan Sebastian, Emily dikaruniai satu orang anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.