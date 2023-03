10 Tahun Pacaran, Daniel Radcliffe dan Kekasih Nantikan Kelahiran Anak Pertama

ERA.id - Setelah 10 tahun berpacaran, Daniel Radcliffe dan kekasihnya, Erin Darke kini tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh pihak pemeran karakter Harry Potter tersebut.

Kabar tersebut dikonfirmasi setelah Us Weekly mengabarkan kehamilan Erin Darke yang menampilkan baby bump-nya di New York, Amerika Serikat, belum lama ini. Pada foto yang beredar, tampak Erin mengenak hoodie hitam dan legging dengan perutnya yang sudah membesar.

Sementara itu, Daniel Radcliffe yang berada di sampingnya tampak mengenakan jaket biru, celana hitam, dan beenie sambil membawa barang belanjaan.

Daniel Radcliffe dan Erin Darke (Instagram)

Daniel Radcliffe dan Erin Darke merupakan pasangan yang menjaga hubungan dan kehidupan pribadi mereka dari sorotan publik. Mereka pertama kali bertemu di lokasi syuting film How to Kill Your Darlings pada 2013 lalu.

Daniel dan Erin jarang tampil bersama di acara film-film yang mereka bintangi. Pada 2022 lalu, mereka akhirnya tampil di red carpet premiere film Daniel, The Lost City, yang menjadi penampilan mereka kembali di publik setelah Tony Awards 2014 lalu.