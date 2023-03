Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia, Reza Arap dan Ziva Magnolya Bahas Nasib Soundtrack hingga Kekecewaan

ERA.id - FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia, pada Rabu (29/3/2023). Keputusan ini membawa kekecewaan kepada banyak pihak, termasuk Reza Arap dan Ziva Magnolya yang berpartisipasi membuat soundtrack untuk acara tersebut.

Melalui Twitternya, Reza Arap mengunggah pernyataan resmi FIFA terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ia mengatakan akan mengenang momen menyedihkan tersebut seumur hidup.

I will remember this moment for the rest of my life. Cheers, Indonesia🍻🇮🇩 https://t.co/GeOCbKm6Wy pic.twitter.com/Klq60h6nZS