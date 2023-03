Tiara Andini Masih Pakai Barang Pemberian Alshad Ahmad, Sejumlah Akun Fans Pamit, Kecewa?

ERA.id - Hubungan asmara Tiara Andini dan Alshad Ahmad menuai sorotan pasca isu Alshad pernah menikah dan bercerai dengan Nissa Asyifa viral. Meski diterpa isu miring, hubungan Tiara dan Alshad tampaknya masih baik-baik saja.

Belum lama ini, Tiara disorot karena ketahuan masih mengenakan tas yang diberikan Alshad. Tiara juga masih menyukai postingan kakak kekasihnya itu, dan Alshad juga masih menyukai postingan Tiara.

Hal ini membuat sejumlah penggemar Tiara Andini kecewa, karena menduga sang penyanyi belum berpisah dengan Alshad setelah isu beredar. Beberapa akun fanbase Tiara juga memutuskan untuk pamit dan berhenti memberi dukungan lagi.

Fanbase Tiara Andini pamit (TikTok)

"Masih pakai barang pemberian??? Byeeee," tulis akun @abk_tiara.official3 di Instagram Storiesnya, dilansir dari TikTok @cremebobamilk.

"Pamit. Thank you for everything," kata akun @mootiaragallery.

"OFF," tutur akun @therealmootiara.

"Pamit dulu ya," ucap akun @streamingnya_tiarandini.

Sementara itu, Tiara Andini sendiri belum buka suara terkait kelanjutan hubungannya dengan Alshad Ahmad usai isu dengan Nissa Asyifa beredar. Alshad Ahmad juga hingga kini masih bungkam dan memiliki pergi ke Afrika.