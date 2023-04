Gandeng Renee Rapp, Tumi Pamerkan Koleksi Voyageur Terbaru dari Material Daur Ulang

ERA.id - TUMI, merek perjalanan dan gaya hidup internasional terkemuka, sedang merayakan koleksi Voyageur yang ikonis dengan publikasi terkini dari kampanye Unpack Tomorrow miliknya yang menampilkan penyanyi, penulis lagu, dan aktris, Reneé Rapp.

Kampanye yang dihadirkan oleh pengarah Todd Tourso ini menawarkan pandangan personal dari dekat ke dalam perjalanan Reneé dari berbagai segi, menggambarkan pentingnya produk perjalanan yang andal di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidaktahuan, dan mengukuhkan posisi TUMI sebagai yang terdepan dari pergerakan perjalanan yang 'nomadik'.

Video sang aktris Sex Lives of College Girls dan Mean Girls: The Musical, Reneé Rapp, menyoroti berbagai cara bintang muda ini membawa TUMI ke mana pun kariernya menuntunnya. Film-film Reneé menampilkan peluncuran ulang dari koleksi TUMI kesayangan para perempuan yaitu Voyageur, yang menggunakan material daur ulang dalam desain intinya.

Tumi (Foto: Dok. Tumi)

Koleksi Voyageur dalam Musim Semi 2023 menghadirkan estetika khas miliknya yang disederhanakan, serta melakukan penafsiran ulang dengan bentuk dan ukuran ultramodern yang cocok bagi profesional modis.

Koleksi ini juga mengedepankan keberlanjutan dengan penggunaan komponen daur ulang, serta peningkatan durabilitas dan berbagai fitur pengorganisasian baru yang memberikan kemudian setiap kali digunakan.

Koleksi musim semi ini hadir dalam beberapa warna musiman terbaru yang penuh semangat dalam koleksi Voyageur yaitu Lilac, Fog, Mist, Swallowtail Print multiwarna.

Dengan desain ulang yang berfokus pada kedayagunaan dan fungsionalitas yang lebih baik, TUMI memperkenalkan gaya utama dalam material nilon yang sedang menjadi tren.

Beberapa produk ini di antaranya adalah Valetta Tote, yang tersedia dalam tiga ukuran, serta Adelaide Hobo Crossbody dan Loha Slim Hip Bag yang sedang menjadi tren, yang tersedia dalam warna Lilac, Fog, Mist, Desert Red, Black, dan Swallowtail Print.

Selain Celina Backpack hasil desain ulang, juga ada sejumlah gaya aktif terbaru seperti Malta Duffel/Backpack dan Kileen Convertible Sling, yang semuanya hadir dengan berbagai fitur berguna seperti lapisan tahan air dan tali untuk menahan matras yoga.

Elemen desain lain yang ditemukan di seluruh koleksi ini meliputi perangkat keras gunmetal modern, garis hiasan kulit kaviar yang lebih tinggi, tambahan fungsionalitas TUMI+ dalam eksterior dan interior dari setiap produk, serta charm kulit monogram ikonis yang bisa dilepas.

Sebagai pelengkap koleksi tersebut, ada serangkaian aksesori dan pernak-pernik kulit agar perempuan Voyageur tetap teratur dalam situasi apa pun yang mungkin terjadi.

Setiap produk bisa ditingkatkan lebih lanjut dengan berbagai aksesori TUMI+, seperti Charm Pouch, Small Organizer, dan Modular Accessory Pouch, agar kamu bisa lebih cepat dalam menemukan benda yang lebih kecil.

Tiga gaya carry-on 19 Degree yang inovatif dalam warna musiman Lilac, Mist, dan Coral merupakan pasangan sempurna bagi gaya Voyageur untuk kemudahan yang tidak tertandingi di sepanjang perjalanan.