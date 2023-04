Bisa Mencapai Miliaran Rupiah, Ahmad Dhani Tagih Bukti Pembayaran Royalti Lagu Dewa 19 yang Dinyanyikan Once

ERA.id - Musisi Ahmad Dhani kini menagih bukti pembayaran ke Once Mekel yang mengaku sudah membayar royalti lagu Dewa 19. Once Mekel mengaku pembayaran diurus oleh Event Organizer. Ia menyinggung royalti di balik Dewa 19 yang sudah dinyanyikan Once Mekel.

Selama Dewa 19 vakum, suami Mulan Jameela ini mengaku Once Mekel sering membawakan lagu Dewa 19 dalam konser solonya. Dengan lantangnya, Ahmad Dhani menagih buktinya.

"Jadi ketika Once bilang 'Sudah kan udah ke sistemnya, tapi sistemnya nggak ada. Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari 2010 nyanyi lagu Dewa 19 sampai sekarang, buktinya mana?" kata Ahmad Dhani, dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap pada Rabu (5/4/2023).

Mantan suami Maia Estianty ini mengaku tak diberi bukti Once Mekel sudah membayar royalti lagu Dewa 19, yang sudah dibawakan sejak 2010 hingga 2022.

"Kasih gue berapa yang gue terima duitnya? Ini boleh ditanyain ke Once. Once punya laporannya nggak dari 2010 itu nyanyiin lagu saya dan Andra sampai 2022 ada nggak laporannya. EO mana? sudah bayar berapa? karena sampai sekarang saya belum dapat laporannya," jelasnya.

Ahmad Dhani (Foto: YouTube/Sambel Lalap)

Pentolan band Dewa 19 ini mengaku tak pernah menerima royalti lagu-lagu karya-karyanya dan Andra Ramadhan yang sudah pernah dibawakan oleh Once Mekel.

"Jadi kalau bilang sudah bayar, saya bilang itu saya bisa bilang itu bullshit. Karena saya belum terima laporannya mas Andra juga belum terima laporannya dari 2010 ketika dia menyatakan keluar dari Dewa 19 tanpa alasan, tapi tetap lagu nyanyi lagu Dewa di mana-mana saya sama Andra itu bahasa Arabnya ngaplo," paparnya.

Pria berusia 50 tahun ini menantang Once Mekel agar membuktikan sudah membayar royalti lagu Dewa 19 dari 2010 hingga 2022. Ahmad Dhani menyebut Once berlindung dibalik Event Organizer (EO) perihal pembayaran royalti.

"6 tahun ini kita ngaplo, nggak ada job Dewa 19, tapi Once jalan terus. Saya mau tagih soal royalti, mana buktinya? Show me the money. Menurut saya Once berlindung di EO," katanya.

Pencipta lagu "Kangen" ini memperkirakan royalti lagu Dewa 19 yang harus dibayarkan Once Mekel bisa mencapai miliaran. Apalagi, bayaran penyanyi berusia 52 tahun ini sekali manggung bisa mencapai Rp100 juta.

"Kalau Once sudah miliaran dari hasil menggunakan lagu Dewa 19, sudah miliaran pasti. Kalau sekali show Rp100 juta kalau dikalkulasi 2010, wah sudah banyak banget." lanjutnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani melayangkan somasi terbuka kepada Once Mekel. Hal ini sebagai bentuk teguran agar Once tidak lagi menyanyikan lagu-lagu dari Dewa 19. Ahmad Dhani melarang Once membawakan lagu-lagu dari Dewa 19.